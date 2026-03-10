O palco está montado na Alemanha para um confronto de peso. Nesta quinta-feira, 12, às 14h45 (de Brasília), o Stuttgart recebe o Porto na MHP Arena, em duelo válido pelas oitavas de final da UEFA Europa League. A partida promete fortes emoções, colocando frente a frente duas equipes que buscam consolidar suas campanhas e avançar na competição continental.
O fator casa a favor dos alemães
Jogando diante de sua apaixonada torcida, o Stuttgart tenta usar a força de seu estádio para abrir vantagem no mata-mata. A equipe faz uma campanha sólida na Bundesliga e chega para este confronto ostentando a 11ª melhor campanha geral do torneio europeu até aqui, somando 15 pontos com um retrospecto de cinco vitórias e três derrotas. A ausência de empates na trajetória mostra um time que joga para frente e assume riscos, o que pode ser uma arma perigosa ou um calcanhar de Aquiles nesta fase eliminatória crucial.
A tradição portuguesa em solo europeu
Do outro lado, o Porto desembarca na Alemanha amparado por sua pesada camisa e tradição em torneios da UEFA. Acostumado a lutar pelo título da Liga Portugal, o time faz uma campanha ligeiramente superior na Europa League, ocupando a 5ª colocação geral com 17 pontos. O retrospecto de cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota evidencia uma equipe sólida, difícil de ser batida e que sabe controlar o ritmo das partidas, característica fundamental para quem decide vagas fora de casa ou precisa administrar resultados em eliminatórias de alto nível.
Onde assistir e o que está em jogo
A partida terá transmissão na CazéTV, no Youtube.