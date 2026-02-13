Neste sábado, 14, a bola rola na MHP Arena para um confronto decisivo pela 22ª rodada do Campeonato Alemão. O Stuttgart recebe o Colônia às 14h30 (horário de Brasília), em um duelo que coloca frente a frente uma equipe que briga na parte alta da tabela contra um adversário que busca regularidade na temporada 2025/26.

Stuttgart mira o G4

O Stuttgart entra em campo com favoritismo, impulsionado por uma campanha sólida e pelo fator casa. A equipe ocupa atualmente a 5ª colocação na tabela, somando 39 pontos, com um registro de 12 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. O time busca recuperação imediata após perder para o St. Pauli na última rodada, resultado que interrompeu uma sequência positiva. Empatado em pontos com o quarto colocado, o objetivo é aproveitar a pressão da torcida na MHP Arena para somar três pontos e seguir firme na luta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões.

A instabilidade do Colônia

Do outro lado, o Colônia vive uma realidade de altos e baixos na Bundesliga. Ocupando a 10ª posição com 23 pontos (6 vitórias, 5 empates e 10 derrotas), a equipe visitante tem alternado resultados constantemente: nos últimos cinco jogos, registrou uma sequência de derrotas e vitórias intercaladas. Sem riscos iminentes de rebaixamento, mas distante do pelotão de frente, o clube tenta encontrar equilíbrio tático para surpreender fora de casa e buscar uma colocação mais honrosa na segunda metade da classificação.

Onde assistir ao jogo

Para os torcedores brasileiros que desejam acompanhar cada lance, o jogo terá transmissão ao vivo confirmada através da plataforma de streaming OneFootball.