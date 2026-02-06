O estádio Millerntor, em Hamburgo, será o palco de um confronto de realidades distintas neste sábado, 7 de fevereiro de 2026. Pela 21ª rodada do Campeonato Alemão, o pressionado St. Pauli recebe o embalado Stuttgart, com a bola rolando às 11h30 (horário de Brasília). Enquanto os donos da casa lutam desesperadamente para deixar a zona de rebaixamento, os visitantes chegam com a confiança em alta, defendendo sua posição na zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Expectativas para o confronto

A imprensa e os analistas apontam o Stuttgart como favorito para o duelo, dada a diferença técnica e o momento vivido pelas equipes. Para o St. Pauli, o jogo é encarado como uma decisão. A equipe precisa somar pontos para ganhar fôlego na luta contra o descenso e aposta no fator casa para equilibrar as ações. A tendência é que os anfitriões adotem uma postura defensiva sólida, buscando explorar os contra-ataques.

Já o Stuttgart, mesmo atuando como visitante, deve manter sua característica ofensiva, buscando controlar a posse de bola e impor seu ritmo. O objetivo é consolidar a vaga no G4, que garante acesso à próxima edição da Liga dos Campeões da UEFA.

St. Pauli: A luta contra o rebaixamento

A situação do St. Pauli na Bundesliga é delicada. Ocupando a 17ª colocação com apenas 14 pontos, a equipe se encontra na zona de rebaixamento. A campanha até o momento reflete as dificuldades do elenco: são apenas 3 vitórias, 5 empates e 12 derrotas.

O retrospecto recente também não inspira confiança. Nos últimos cinco jogos, a equipe não conseguiu vencer, acumulando três derrotas e dois empates. Jogando diante de sua torcida, o time de Hamburgo precisa urgentemente iniciar uma reação para tentar escapar da degola nesta reta final de temporada.

Stuttgart: De olho na Champions League

Do outro lado, o Stuttgart vive uma temporada de afirmação. Ocupando a 4ª posição na tabela com 39 pontos, a equipe faz uma campanha sólida, somando 12 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. O foco é manter-se no grupo de elite do futebol alemão.

A forma recente do Stuttgart contrasta diretamente com a do adversário. Nos últimos cinco compromissos, o time conquistou quatro vitórias e um empate, demonstrando consistência e poder ofensivo. A equipe chega a Hamburgo buscando aproveitar a fragilidade defensiva do rival para somar mais três pontos importantes.

Onde assistir ao vivo

Este duelo coloca frente a frente a necessidade de sobrevivência contra a ambição de glória europeia. Para o torcedor brasileiro que deseja acompanhar a partida, a transmissão será realizada com exclusividade pelo serviço de streaming .