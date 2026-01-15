A 18ª rodada do Campeonato Português (Liga Portugal Betclic) 2025/26 traz um confronto de realidades opostas nesta sexta-feira, 16 de janeiro de 2026. O Sporting recebe o Casa Pia no Estádio José Alvalade, em Lisboa. A bola rola às 17h15 (horário de Brasília) e 20h15 (horário local).

Situação das equipes na tabela

O confronto coloca frente a frente duas equipes com objetivos distintos na competição. O Sporting, jogando em casa e embalado por uma campanha sólida, trata a partida como fundamental na sua perseguição ao líder do campeonato. Ocupando a 2ª colocação com 42 pontos (13 vitórias, 3 empates e 1 derrota), os Leões buscam transformar o favoritismo em vitória para não desperdiçar pontos na corrida pelo título.

Do outro lado, o Casa Pia vive uma situação delicada. Na 15ª posição com apenas 14 pontos (3 vitórias, 5 empates e 9 derrotas), a equipe luta contra o rebaixamento. A expectativa é de uma postura defensiva dos visitantes, buscando explorar contra-ataques para tentar um resultado que seria crucial para a moral do elenco na luta contra a degola.

Prováveis escalações e desfalques

Para o duelo, o técnico do Sporting, Rui Borges, ainda avalia a condição de jogadores como Nuno Santos e Zeno Debast, que se recuperam de lesão. A provável escalação deve contar com:

Rui Silva; Iván Fresneda, Ousmane Diomande, Gonçalo Inácio e Maxi Araújo; Morten Hjulmand e Hidemasa Morita; Geny Catamo, Francisco Trincão e Pedro Gonçalves; Harder (ou Luís Suárez).

Pelo lado do Casa Pia, o técnico João Pereira busca montar uma equipe sólida para suportar a pressão em Alvalade. O experiente zagueiro José Fonte é peça-chave na defesa. A formação provável é:

Patrick Sequeira; Tchamba, José Fonte e João Goulart; Gaizka Larrazabal, Rafael Brito, Sebastián Pérez e Leonardo Lelo; Jérémy Livolant, Max Svensson e Cassiano.

Onde assistir a Sporting x Casa Pia

A partida terá ampla cobertura de transmissão. No Brasil, o torcedor poderá acompanhar o duelo pela TV fechada na ESPN e via streaming pelo Star+ (plataforma que integrou o conteúdo do Disney+ Premium). Em Portugal, a transmissão exclusiva é da Sport TV 1.