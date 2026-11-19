O presidente da Associação Ucraniana de Futebol (UAF), Andriy Shevchenko, respondeu de forma veemente às declarações recentes do atacante Mykhailo Mudryk a respeito de seu teste antidoping positivo para meldonium.

O jogador, que pertence ao Chelsea e está emprestado ao Tottenham após cumprir 20 meses de suspensão por doping, havia responsabilizado a federação nacional pela contaminação da substância durante períodos com a seleção ucraniana.

“Quero expressar minha posição sobre as acusações de Mykhailo Mudryk. Declarações fortes foram feitas sobre a UAF e a seleção ucraniana. Esta é uma calúnia infundada contra nosso povo, que faz seu trabalho de forma honesta e profissional”, afirmou.

Shevchenko também detalhou bastidores do caso, afirmando que o estafe do atleta procurou a entidade para tentar isentá-lo da infração. “Seus representantes procuraram repetidamente a UAF com uma proposta para encontrar um funcionário que assumisse falsamente a responsabilidade pelo meldonium encontrado em sua amostra de doping. A UAF recusou porque tal proposta contradiz os princípios do nosso trabalho”, completou.

O mandatário desafiou o jogador a comprovar o que disse. “Se Mykhailo tem evidências para apoiar suas palavras, que ele as forneça. Se tais evidências não existirem, espero que ele se retrate publicamente de suas acusações e peça desculpas às pessoas cuja honestidade e profissionalismo ele colocou em questão”, concluiu.