O meio-campista Renato Sanches, que está sem clube desde o final da última temporada, rebateu publicamente as críticas recebidas por conta de seus frequentes problemas físicos. Aos 29 anos, o atleta português negou qualquer negligência na preparação e defendeu sua dedicação ao longo da carreira.

Durante entrevista concedida ao jornal português A Bola, o jogador destacou que os períodos de inatividade decorreram de infortúnios da própria profissão. A ex-joia portuguesa enfatizou que foi justamente o seu profissionalismo que o levou a jogar em grandes clubes da Europa, como PSG e Bayern de Munique.

“Passei por momentos difíceis e tive algumas lesões. Toda a gente passa por fases menos boas. No futebol, há jogadores que sofrem lesões e alguns acabam por ter mais problemas físicos do que outros. Infelizmente, tive lesões que gostaria de não ter tido, mas nenhuma delas aconteceu por falta de profissionalismo”, iniciou Renato Sanches.

“Foi precisamente o meu profissionalismo que me permitiu jogar em alguns dos melhores clubes da Europa. Todos esses clubes conhecem o trabalho do Renato. Por isso, estou completamente tranquilo em relação às lesões, porque sei que foi uma fase. Há pessoas que passam por momentos mais complicados do que outras, e acredito que essa fase da minha vida já passou”, adicionou.

Disponível no mercado internacional, o jogador admite que pretende retornar aos gramados em janeiro. Na última temporada, o português defendeu o Panathinaikos, da Grécia, por empréstimo, e está sem clube desde setembro após retornar ao PSG.

“Em janeiro, pretendo voltar à ação e é isso que vai acontecer. Quero regressar bem, representar um clube da melhor forma possível, com a maior vontade do mundo de fazer aquilo de que mais gosto”, afirmou.