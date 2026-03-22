O Rennes recebe o Metz neste domingo, 22, às 13h15 (horário de Brasília), no Roazhon Park, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Francês 2025/26. O confronto coloca frente a frente duas equipes que vivem realidades completamente distintas na competição: enquanto os donos da casa buscam se consolidar na parte de cima da tabela, os visitantes lutam desesperadamente contra o rebaixamento.

Rennes de olho nas competições europeias

Atualmente na 7ª colocação com 43 pontos, o time mandante faz uma campanha sólida, somando 12 vitórias, sete empates e sete derrotas. Apesar de um tropeço na última rodada diante do Lille, a forma recente do Rennes é positiva, vindo de uma sequência anterior de quatro vitórias consecutivas. Jogando diante de sua torcida, a equipe espera retomar o caminho dos triunfos para encostar no pelotão de elite e garantir uma vaga nas próximas competições continentais, como a Liga Europa e a Conference League.

Metz em situação dramática

Do outro lado, o cenário é de alerta máximo. O Metz amarga a 18ª e última posição do torneio, com apenas 13 pontos conquistados até aqui. A campanha desastrosa reflete as dificuldades da equipe, que acumula três vitórias, quatro empates e impressionantes 19 derrotas, sendo a defesa mais vazada da competição. Para piorar, o momento atual é o pior possível: são cinco derrotas seguidas nas últimas cinco partidas. O time precisa de uma verdadeira reviravolta na reta final da temporada para evitar a queda para a segunda divisão.

Onde assistir a Rennes x Metz

Com objetivos tão díspares, a expectativa é de um jogo em que o Rennes tome a iniciativa, aproveitando a fragilidade defensiva e o momento de baixa confiança do adversário. Para os fãs de futebol que desejam acompanhar cada lance deste duelo decisivo, a partida terá ampla transmissão. No Brasil, o jogo poderá ser visto ao vivo e gratuitamente pela CazéTV, no YouTube. Além disso, plataformas de streaming como Disney+ (para a América Latina), DAZN, Ligue 1+ e os canais beIN SPORTS (para assinantes globais e EUA) também garantem a cobertura do confronto.