A 22ª rodada do Campeonato Alemão coloca frente a frente equipes com ambições opostas neste domingo, 15. O RB Leipzig recebe o Wolfsburg na Red Bull Arena, a partir das 13h30 (de Brasília). Enquanto os mandantes buscam se firmar na zona de classificação para a Champions League, os visitantes lutam desesperadamente para se afastar da zona de rebaixamento.

RB Leipzig: Em busca de estabilidade no G4

Ocupando a quarta colocação com 39 pontos, o RB Leipzig faz uma campanha sólida, somando 12 vitórias, três empates e seis derrotas. Apesar do bom desempenho geral, a equipe busca maior regularidade para não ameaçar sua vaga na próxima Liga dos Campeões.

Vindo de uma eliminação na Copa da Alemanha diante do Bayern de Munique, o time da casa precisa dar uma resposta imediata à sua torcida. A expectativa é de uma postura ofensiva para garantir os três pontos e manter a distância segura para os perseguidores na tabela, aproveitando o fator casa onde costuma ser dominante.

Wolfsburg: O drama contra a degola

A situação do Wolfsburg é delicada. Estacionado na 15ª posição com apenas 19 pontos, o clube vive o drama da luta contra o rebaixamento. A campanha reflete as dificuldades da temporada: são apenas cinco vitórias, quatro empates e um preocupante número de 12 derrotas.

O momento atual agrava a preocupação, já que a equipe vem de uma sequência de três derrotas consecutivas na Bundesliga. Pontuar fora de casa contra um adversário do topo da tabela é fundamental para recuperar a confiança e evitar a entrada na zona de perigo, visto que o time está empatado em pontos com o Werder Bremen, primeiro clube na zona de playoffs de rebaixamento.

Onde assistir

O confronto promete intensidade, com o Leipzig tentando impor seu jogo e explorar as fragilidades defensivas do adversário, enquanto o Wolfsburg deve apostar nos contra-ataques. Para os torcedores brasileiros, a partida terá ampla cobertura.

A transmissão ao vivo será realizada pelo SporTV (TV por assinatura), além do Canal GOAT, RedeTV! e OneFootball.