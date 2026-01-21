Nesta quinta-feira (22), o tradicional Ibrox Stadium, em Glasgow, recebe um confronto decisivo pela sétima rodada da fase de liga da UEFA Europa League 2025/26. O Rangers enfrenta o Ludogorets às 17h (horário de Brasília), em uma partida que coloca frente a frente duas equipes com realidades opostas nesta reta final da competição.

Cenário das equipes na competição

O duelo carrega pesos distintos para os dois lados. Com o novo formato do torneio, onde 36 times disputam a fase de liga, a tabela mostra um abismo entre os clubes. O Rangers ocupa a 33ª colocação, somando apenas 1 ponto em seis jogos (cinco derrotas e um empate). Diante deste cenário, a equipe escocesa entra em campo já sem chances matemáticas de alcançar a zona de classificação (top 24), jogando apenas para cumprir tabela.

Por outro lado, para o Ludogorets, o jogo é tratado como uma final. O time búlgaro está na 23ª posição com 7 pontos, ocupando uma das últimas vagas para os playoffs da fase eliminatória. A margem de erro é mínima: um tropeço na Escócia pode tirar a equipe da zona de classificação, tornando o resultado positivo fundamental para não depender de uma combinação complexa de resultados na rodada final.

Rangers joga pela honra

A campanha do time da casa tem sido decepcionante para sua torcida. Sem vitórias no torneio continental, o Rangers busca dar uma resposta positiva no Ibrox Stadium. A motivação principal é encerrar a participação de forma digna, recuperando a confiança e amenizando a frustração de uma eliminação precoce diante de seus torcedores.

Ludogorets busca consolidar a vaga

O Ludogorets chega a Glasgow ciente de que precisa pontuar. Com duas vitórias, um empate e três derrotas, a equipe oscilou na competição, mas segue viva. A estratégia deve focar na exploração do momento frágil do adversário para garantir os pontos necessários que podem selar sua continuidade no torneio europeu.

Onde assistir a Rangers x Ludogorets

Para os torcedores brasileiros que desejam acompanhar a partida, a transmissão será realizada pela CazéTV (YouTube), que detém os direitos de transmissão da competição. O sinal também costuma ser disponibilizado através do Amazon Prime Video e Samsung TV Plus para assinantes e usuários dos serviços integrados ao canal.