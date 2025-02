Quem é o maior campeão da história do Campeonato Inglês?

A Liga Inglesa de Futebol, a primeira da história do esporte, sempre atraiu a atenção dos fãs pelo mundo. Ao longo de sua rica história, diversos clubes competiram pelo título de campeão nacional. Este artigo explora os clubes com mais títulos conquistados ao longo dos anos e destaca os momentos marcantes em suas trajetórias.

Em 2024, o título de clube mais bem-sucedido na Inglaterra pertence ao Manchester United, que conquistou 20 campeonatos. O Liverpool vem logo atrás com 19 títulos, seguido pelo Arsenal com 13. A habilidade e resiliência desses clubes têm sido fundamentais para seu sucesso contínuo.

Quais clubes dominam o campeonato inglês?

O Manchester United, com suas 20 conquistas, é um exemplo de domínio contínuo na Liga Inglesa. Desde o início do século XX, o clube se destacou em diversas épocas, especialmente sob a liderança de Sir Alex Ferguson. As conquistas que vão de 1907/08 a 2012/13 demonstram a longevidade de seu sucesso.

O Liverpool, com 19 títulos, também é um gigante. Ao longo das décadas, o clube teve altos picos de sucesso. As temporadas de 1900/01 a 2019/20 são testemunho de sua capacidade de adaptação e crescimento, especialmente nas décadas de 1970 e 1980.

Manchester United: 20 títulos (1907/08, 1910/11, 1951/52, 1955/56, 1956/57, 1964/65, 1966/67, 1992/93, 1993/94, 1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13) Liverpool: 19 títulos (1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90, 2019/20) Arsenal: 13 títulos (1930/31, 1932/33, 1933/34, 1934/35, 1937/38, 1947/48, 1952/53, 1970/71, 1988/89, 1990/91, 1997/98, 2001/02, 2003/04) Manchester City: 10 títulos (1936/37, 1967/68, 2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24) Everton: 9 títulos (1890/91, 1914/15, 1927/28, 1931/32, 1938/39, 1962/63, 1969/70, 1984/85, 1986/87) Aston Villa: 7 títulos (1893/94, 1895/96, 1896/97, 1898/99, 1899/1900, 1909/10, 1980/81) Sunderland: 6 títulos (1891/92, 1892/93, 1894/95, 1901/02, 1912/13, 1935/36) Chelsea: 6 títulos (1954/55, 2004/05, 2005/06, 2009/10, 2014/15, 2016/17) Newcastle: 4 títulos (1904/05, 1906/07, 1908/09, 1926/27) Sheffield Wed: 4 títulos (1902/03, 1903/04, 1928/29, 1929/30) Wolves: 3 títulos (1953/54, 1957/58, 1958/59) Leeds: 3 títulos (1968/69, 1973/74, 1991/92) Huddersfield: 3 títulos (1923/24, 1924/25, 1925/26) Blackburn: 3 títulos (1911/12, 1913/14, 1994/95) Preston: 2 títulos (1888/89, 1889/90) Tottenham: 2 títulos (1950/51, 1960/61) Derby Count: 2 títulos (1971/72, 1974/75) Burnley: 2 títulos (1920/21, 1959/60) Portsmouth: 2 títulos (1948/49, 1949/50) Sheffield UTD: 1 título (1897/98) West Brom: 1 título (1919/20) Ipwswich Town: 1 título (1961/62) Nottingham Forest: 1 título (1977/78) Leicester: 1 título (2015/16)

Como o Arsenal se destacou no cenário inglês?

O Arsenal garantiu 13 títulos, destacando-se principalmente no período entre as décadas de 1930 a 2000. O clube se notabilizou por sua estabilidade e estilo distinto de jogo. As temporadas de 1988/89, com um dramático final de campeonato, e 2003/04, quando o clube não perdeu um único jogo, são lembradas como momentos icônicos.

Os emergentes e tradicionais na Liga Inglesa

Nos últimos anos, o Manchester City tem emergido como uma força formidável, conquistando 10 títulos, oito dos quais desde 2011/12. Isso destaca a forte inversão em infraestrutura e aquisições estratégicas. Entretanto, clubes como o Everton, com 9 títulos, continuam a ser pilares históricos do futebol inglês, tendo seu último título em 1986/87.

Ao longo da história da Liga Inglesa, clubes como Aston Villa e Sunderland, que já dominaram em suas épocas, servem como lembretes do passado glorioso de diversas equipes. Aston Villa venceu 7 títulos entre o final do século XIX e início do século XX, enquanto o Sunderland possui 6 conquistas significativas antes da Segunda Guerra Mundial.

Contribuições para o futebol inglês e impacto global

A história da Liga Inglesa não é apenas uma série de vitórias, mas sim um testemunho das evoluções e inovações no futebol. Os clubes nesta liga contribuíram para a formação do futebol como um esporte global, instigando o desenvolvimento de novos talentos e estilos de jogo. Estes clubes não só têm um impacto profundo em seus torcedores locais, mas também no cenário global do futebol.

Com a contínua competição e investimento, clubes históricos e emergentes da Inglaterra continuam a moldar o futuro do futebol. O equilíbrio entre tradição e inovação é o que mantém a Liga Inglesa como uma das ligas mais emocionantes do mundo e continua a capturar a imaginação dos fãs ao redor do globo.