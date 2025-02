Qual a camisa mais bonita do Barcelona nos últimos anos?

Desde 2020, o FC Barcelona tem lançado uma série de camisas titulares que combinam tradição e inovação, refletindo a identidade catalã e a modernidade do clube. Abaixo, destacamos algumas das camisas mais marcantes desse período:

Temporada 2020/2021

A camisa titular desta temporada apresentou um design clássico, retornando às tradicionais listras verticais azul e grená, separadas por finas linhas douradas. O detalhe em dourado também estava presente na gola e nas bordas das mangas, conferindo um toque elegante ao uniforme. Este design remeteu às camisas utilizadas no início dos anos 2000, celebrando a rica história do clube.

Camisa do Barcelona 2020/2021 – Fonte: Instagram/@vintagejointza

Temporada 2021/2022

Nesta temporada, o Barcelona optou por uma abordagem ousada. A camisa apresentou um design inspirado no escudo do clube, com padrões geométricos que representavam os bairros de Barcelona. As tradicionais cores azul e grená foram mantidas, mas dispostas de maneira inovadora, refletindo a conexão do clube com a cidade e sua cultura diversa.

Camisa do Barcelona 2021/2022 – Fonte: Instagram/@kickoff.jersey

Temporada 2022/2023

O uniforme titular de 2022/2023 trouxe de volta as listras verticais, porém com uma novidade: além das tradicionais cores azul e grená, uma terceira faixa em azul marinho foi adicionada. Este design simbolizou a profundidade e a evolução do clube ao longo dos anos. A camisa também marcou o início da parceria com o novo patrocinador principal, cujo logotipo foi incorporado de forma harmoniosa ao design.

Camisa do Barcelona 2022/2023 – Fonte: Instagram/@camisasdefutebol_rd

Temporada 2023/2024

Para esta temporada, o Barcelona apresentou uma camisa que mesclava tradição e modernidade. As listras verticais foram estilizadas, criando uma transição suave entre o azul e o grená. Celebrando os sucessos recentes do clube e conferindo um ar sofisticado ao uniforme.

Camisa do Barcelona 2022/2023 – Fonte: Instagram/@fcbarcelona

Temporada 2024/2025

Em comemoração aos 125 anos de fundação, o Barcelona lançou uma camisa especial que homenageia sua rica história. O design apresenta listras verticais tradicionais, com detalhes que remetem às primeiras camisas usadas pelo clube. Este uniforme celebra a trajetória do Barcelona, reforçando seu legado no futebol mundial com um toque de simplicidade e estética.

Camisa do Barcelona 2022/2023 – Fonte: Instagram/@nikefootball

