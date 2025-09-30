  • Escudo Atlético-MG
Futebol Europeu

Qarabag x Copenhagen: onde assistir, horário e escalações pela Champions League

Em duelo pela segunda rodada da fase de grupos, time do Azerbaijão busca manter 100% de aproveitamento contra dinamarqueses, que buscam a primeira vitória na competição.

Publicado por: Minuto a Minuto em 30/09/2025 às 17:10 - Atualizado em 30/09/2025 às 17:10

Nesta quarta-feira, 1º de outubro, as atenções do futebol europeu se voltam para o Azerbaijão. O Qarabag recebe o Copenhagen em uma partida crucial pela segunda rodada da Fase de Liga da UEFA Champions League 2025/26. O confronto, marcado para as 13h45 (horário de Brasília) no Estádio Tofiq Bahramov, em Baku, opõe duas equipes com estreias contrastantes: os donos da casa buscam a segunda vitória para se consolidar na parte de cima da tabela, enquanto os dinamarqueses correm atrás do primeiro triunfo.

Contexto na nova Champions League

Com o novo formato da Champions, que substituiu a tradicional fase de grupos por uma Fase de Liga com 36 times, cada ponto se tornou vital para a classificação geral. O Qarabag iniciou sua jornada de forma histórica, com uma vitória de virada por 3 a 2 sobre o Benfica em Lisboa. O resultado impulsiona a equipe azeri, que agora joga em casa com o objetivo de se firmar entre os 24 primeiros, posição que garante, no mínimo, uma vaga nos playoffs. Já o Copenhagen busca seu primeiro triunfo após ceder um empate em 2 a 2 com o Bayer Leverkusen nos minutos finais da estreia. Somar pontos fora de casa é fundamental para o time dinamarquês não se distanciar da zona de classificação.

Como chega o Qarabag

Comandada pelo técnico Gurban Gurbanov, a equipe chega com a moral elevada após o triunfo em Portugal. O time azeri, que superou três fases qualificatórias para alcançar a Fase de Liga, aposta na força de sua torcida para dar mais um passo rumo a uma classificação inédita. Um dos destaques da equipe, o atacante Leandro Andrade, alertou para a força do adversário e pediu concentração máxima. A principal dúvida para a partida é a condição do meio-campista Marko Janković, que se recupera de lesão.

Como chega o Copenhagen

O time comandado por Jacob Neestrup lamentou o empate na estreia, mas confia na força do elenco para buscar a recuperação fora de casa. Os dinamarqueses têm um histórico recente sólido e poucas derrotas em competições oficiais. No entanto, a equipe enfrenta desfalques importantes no setor ofensivo: Elias Achouri, Andreas Cornelius e Magnus Mattsson estão no departamento médico e são baixas confirmadas. O goleiro Dominik Kotarski e o próprio técnico Neestrup minimizaram as preocupações com a qualidade do gramado em Baku, garantindo que o foco total está na conquista dos três pontos.

Prováveis Escalações

Qarabag: Kochalski; Matheus Silva, Mmaee, Medina e Cafarquliyev; Bicalho e Rômulo; Leandro Andrade, Benzia e Abdellah Zoubir; Juninho. Técnico: Gurban Gurbanov.

Copenhagen: Kotarski; Huescas, Pereira, Hatzidiakos e López; Larsson, Lerager e Clem; Elyounoussi, Claesson e Moukoko. Técnico: Jacob Neestrup.

Onde assistir Qarabag x Copenhagen ao vivo

A partida promete um duelo tático interessante, com o Qarabag tentando impor seu ritmo em casa e o Copenhagen buscando surpreender nos contra-ataques. Para o Brasil, o confronto terá transmissão ao vivo pelo canal de TV por assinatura Space e pelo serviço de streaming HBO Max. Na Suíça, a opção para acompanhar o jogo é a Sky Sport.

