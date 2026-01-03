O domingo, 4, promete ser agitado na capital da França com um dérbi local que coloca frente a frente realidades opostas na tabela. O Paris Saint-Germain recebe o Paris FC no icônico Parque dos Príncipes, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Francês 2025/26. A bola rola às 16h45 (horário de Brasília) deste dia 4 de janeiro de 2026.

Cenário do confronto: Luta pelo topo x Fuga do Z-4

O gigante parisiense entra em campo focado em assumir a ponta da competição. Atualmente na 2ª colocação com 36 pontos, o PSG faz uma campanha sólida com 11 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. A equipe vive um bom momento, tendo vencido quatro dos seus últimos cinco compromissos, tropeçando apenas uma vez nesse recorte recente. Jogando em casa e com um elenco tecnicamente superior, o time tem a responsabilidade de ditar o ritmo do jogo para reafirmar sua hegemonia local.

Já a situação do lado visitante é bem mais delicada. O Paris FC, recém-promovido à elite, ocupa a 14ª posição na tabela, somando 16 pontos e estando perigosamente próximo da zona de rebaixamento. A campanha de 4 vitórias, 4 empates e 8 derrotas reflete a instabilidade da equipe na temporada. O momento é de alerta máximo: o time não vence há cinco rodadas e enfrentar o vice-líder fora de casa é o teste mais difícil possível para quem precisa recuperar a confiança.

Prováveis escalações e desfalques

Para o confronto, o técnico Luis Enrique, do PSG, tem alguns problemas para montar a equipe. O goleiro Matvey Safonov (lesão na mão) e o meio-campista Lee Kang-in são baixas confirmadas pelo departamento médico. Além deles, Achraf Hakimi e Ibrahim Mbaye, convocados para a Copa Africana de Nações, também não estarão disponíveis.

Pelo lado do Paris FC, o técnico Stéphane Gilli não poderá contar com o atacante Pierre-Yves Hamel e o meio-campista Pierre Lees-Melou, ambos entregues ao departamento médico.

Provável escalação do PSG: Chevalier; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Barcola, Gonçalo Ramos e Désiré Doué.

Provável escalação do Paris FC: Nkambadio; Sangui, Mbow, Otávio e De Smet; Cafaro, Camara, Marchetti e Julien López; Ikoné e Geubbels.

Onde assistir a PSG x Paris FC

Os torcedores brasileiros terão diversas opções para acompanhar este duelo francês. A partida será transmitida pela CazéTV no YouTube. Além disso, o sinal será retransmitido através das plataformas de streaming Prime Video, Disney+, e , garantindo ampla cobertura para o público.