Nesta quinta-feira, 11 de dezembro de 2025, o Estádio do Dragão será o cenário de um duelo decisivo pela 6ª rodada da UEFA Europa League. O Porto recebe o Malmö às 17h (horário de Brasília), em uma partida que opõe realidades distintas na competição. Enquanto os donos da casa buscam consolidar sua posição no topo da tabela, os visitantes tentam encerrar sua participação de forma digna.

Cenário e expectativas para o confronto

O embate em Portugal coloca frente a frente duas equipes com objetivos opostos na fase de liga. O Porto, atualmente na 8ª colocação com 10 pontos, mira uma vitória para confirmar a classificação direta às oitavas de final, evitando a incerteza dos playoffs. Com uma campanha sólida de três vitórias, um empate e apenas uma derrota, o time português entra como franco favorito.

Por outro lado, o Malmö vive uma situação delicada. Ocupando a 34ª posição com apenas um ponto somado em cinco jogos, a equipe sueca já não possui chances de avançar. Sem vitórias e vindo de quatro derrotas, o time joga pela honra e para tentar apagar a má impressão deixada até o momento no torneio continental.

Prováveis escalações e desfalques

O técnico do Porto, Francesco Farioli, deve escalar o que tem de melhor para garantir o triunfo em casa, apesar das ausências confirmadas de Nehuén Pérez e Jan Bednarek, ambos entregues ao departamento médico. Já o Malmö chega ao Dragão com uma lista extensa de problemas: jogadores importantes como Erik Botheim, Johan Dahlin e Gentian Lajqi estão fora, dificultando ainda mais a missão dos visitantes.

Provável escalação do Porto (4-3-3): Diogo Costa; Alberto Costa, Jakub Kiwior, Zé Pedro e Francisco Moura; Alan Varela, Victor Froholdt e Rodrigo Mora; Pepê, Samu Aghehowa e William Gomes.

Provável escalação do Malmö (4-3-3): Melker Ellborg; Jens Stryger Larsen, Pontus Jansson, Colin Rösler e Busanello; Lasse Berg Johnsen, Oscar Lewicki e Sergio Peña; Hugo Bolin, Isaac Kiese Thelin e Emmanuel Ekong.

Onde assistir a Porto x Malmö

A partida terá cobertura internacional. Em Portugal, a transmissão será realizada pela Sport TV. Nos Estados Unidos, o jogo poderá ser acompanhado pelo DAZN, enquanto no Reino Unido a exibição fica por conta da TNT Sports e na Itália pela Sky Sport. Para o público brasileiro, recomenda-se verificar a programação local das operadoras que detêm os direitos da competição.