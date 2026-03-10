O Panathinaikos recebe o Betis nesta quinta-feira, 12, às 14h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Atenas “Spyros Louis” (OAKA), na Grécia. O confronto de ida é válido pelas oitavas de final da UEFA Europa League 2025/26 e promete fortes emoções em uma verdadeira batalha pela sobrevivência no torneio continental.

O peso do caldeirão grego

Para o time da casa, o duelo representa uma chance de afirmação. A equipe grega encerrou a fase de liga na 20ª colocação, com 12 pontos conquistados (três vitórias, três empates e duas derrotas), e precisou superar os playoffs de forma dramática, vencendo nos pênaltis, para chegar às oitavas. A força da torcida no Estádio Olímpico de Atenas é vista como um elemento crucial que pode nivelar o duelo e surpreender os espanhóis.

Espanhóis em busca da consolidação

Do outro lado, o clube espanhol chega embalado por uma campanha sólida. A equipe comandada por Manuel Pellegrini terminou a fase de liga na 4ª posição, com 17 pontos (cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota), garantindo vaga direta nas oitavas e evitando o desgaste dos playoffs. O time visitante desponta como um dos fortes candidatos a avançar de fase, elogiado por seu equilíbrio tático e consistência em jogos europeus.

Onde assistir a Panathinaikos x Betis

A partida terá transmissão ao vivo para o Brasil através da CazéTV (disponível no YouTube, Amazon Prime Video e Samsung TV Plus).