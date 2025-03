Onde assistir Roma x Athletic Club

Roma e Athletic Bilbao se enfrentam nesta quinta-feira, às 17h (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Liga Europa. O embate promete ser acirrado, com a partida sendo realizada no icônico Estádio Olímpico de Roma. Ambas as equipes chegam com campanhas notáveis, prometendo um espetáculo para os fãs de futebol.

A equipe da Roma vive um bom momento na temporada, com apenas uma derrota nos últimos dez jogos. Atualmente, ocupa a oitava posição na Série A italiana. Para o confronto, o técnico Claudio Ranieri não poderá contar com Paredes, que está suspenso. Já o Athletic Bilbao, que fez uma excelente campanha na fase de grupos da Liga Europa, chega confiante após sofrer apenas uma derrota. Na LaLiga, os espanhóis ocupam a quarta colocação.

Como chega a Roma para o confronto

A Roma vem mostrando consistência em suas atuações recentes. Com uma defesa sólida e um ataque eficiente, a equipe italiana busca aproveitar o fator casa para sair na frente no confronto. O técnico Claudio Ranieri tem trabalhado para ajustar detalhes e garantir que a equipe mantenha o foco durante os 90 minutos.

Para o jogo, a Roma deve entrar em campo com a seguinte formação: Svilar no gol; Hummels, Mancini e Ndicka na defesa; Saelemaekers, Pellegrini, Baldanzi, Pisilli e Angeliño no meio-campo; Soulé e Shomurodov no ataque. A ausência de Paredes, suspenso, é uma baixa significativa, mas a equipe conta com opções para suprir essa falta.

Qual é a situação do Athletic Bilbao

O Athletic Bilbao chega embalado por uma campanha sólida na Liga Europa. Sob o comando de Ernesto Valverde, a equipe espanhola tem se destacado pela organização tática e pela capacidade de adaptação em diferentes situações de jogo. Na LaLiga, a equipe ocupa uma posição de destaque, o que reforça sua confiança para o duelo.

A provável escalação do Athletic Bilbao para o confronto é: Simón no gol; Inigo, Vivian e Pardes na defesa; Boiro, Jauregizar, Vesfa, I. Williams, Gomez e Berenguer no meio-campo; M. Sannadi no ataque. A equipe busca manter a consistência defensiva e explorar as oportunidades no ataque para surpreender os italianos.

Onde assistir ao jogo Roma x Athletic Bilbao

Os torcedores poderão acompanhar o confronto entre Roma e Athletic Bilbao através da transmissão ao vivo pela Cazé TV. Além disso, o 365Scores oferece cobertura em tempo real, disponibilizando informações sobre onde assistir aos jogos na TV, além de estatísticas e notícias atualizadas.

Com a expectativa de um grande jogo, Roma e Athletic Bilbao prometem um espetáculo de futebol, com ambas as equipes buscando avançar para a próxima fase da Liga Europa. A partida é uma oportunidade para os fãs acompanharem de perto dois times tradicionais do futebol europeu em um confronto de alto nível.

