Onde assistir Real Sociedad x Manchester United

As oitavas de final da Europa League trazem um confronto de peso entre Real Sociedad e Manchester United. O jogo, que acontece na Reale Arena, na Espanha, promete ser um dos mais emocionantes desta fase do torneio. Com início marcado para as 14h45 (horário de Brasília), a partida será transmitida ao vivo pela CazéTV no YouTube, permitindo que fãs de todo o mundo acompanhem este embate.

O Manchester United chega a esta fase após uma campanha sólida na fase de grupos, acumulando cinco vitórias e três empates. Este desempenho garantiu aos Red Devils a terceira posição geral, mostrando sua força no cenário europeu. Por outro lado, a Real Sociedad precisou superar os playoffs, onde eliminou o Midtjylland com um placar agregado de 7 a 3, demonstrando também sua capacidade de enfrentar grandes desafios.

Bruno Fernandes marcou o primeiro gol do United. Fonte: Instagram/@manchesterunited

Como está o Manchester United para este confronto

O Manchester United enfrenta alguns desafios com desfalques importantes em seu elenco. O técnico Ruben Amorim terá que lidar com a ausência de jogadores como Lisandro Martínez, Mason Mount e Amad Diallo, todos fora por lesão. Além disso, há incertezas sobre a participação de Maguire e Ugarte, que também estão em recuperação.

Para o confronto, a provável escalação dos Red Devils inclui Onana no gol, uma linha defensiva composta por De Ligt, Maguire (ou Lindelof) e Yoro. No meio-campo, Mazraoui, Ugarte (ou Eriksen), Casemiro e Dalot (ou Dorgu) devem formar a base, enquanto Zirkzee e Bruno Fernandes atuarão mais avançados, com Hojlund liderando o ataque.

Expectativas para a Real Sociedad no embate

A Real Sociedad, jogando em casa, busca tirar proveito do apoio de sua torcida para conquistar uma vantagem antes do jogo de volta na Inglaterra. O técnico Imanol Alguacil deve escalar uma equipe quase completa, apesar das ausências de Odriozola, Zakharyan e Pacheco, todos lesionados.

A formação esperada para a equipe espanhola inclui Remiro no gol, com Aramburu, Zubeldia, Aguerd e Muñoz compondo a defesa. No meio-campo, Zubimendi, Sucic e Méndez devem controlar o ritmo do jogo, enquanto Kubo, Oyarzabal e Barrenetxea formam o trio de ataque.

Palpites para o jogo na Reale Arena

Os palpites para este confronto são variados, refletindo a expectativa de um jogo equilibrado. André Donke prevê uma vitória da Real Sociedad por 3 a 1, enquanto Rafael Marques aposta em um empate de 2 a 2. Ubiratan Leal também acredita em uma vitória da equipe espanhola, mas por 2 a 1.

Independentemente do resultado, o confronto entre Real Sociedad e Manchester United promete ser um espetáculo de futebol, com duas equipes buscando avançar na competição e mostrar sua força no cenário europeu. Com transmissão ao vivo e uma atmosfera eletrizante na Reale Arena, os fãs podem esperar um jogo emocionante e cheio de ação.

