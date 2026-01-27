A fase de liga da Uefa Europa League chega ao seu momento crucial nesta quinta-feira, 29. O tradicional Nottingham Forest recebe o surpreendente Ferencváros no estádio City Ground, na Inglaterra. A bola rola às 17h (horário de Brasília) em confronto válido pela 8ª e última rodada desta etapa da competição continental.

Expectativas para a decisão

A partida é tratada como uma final para as pretensões de ambos os clubes. O duelo coloca frente a frente a necessidade de afirmação dos ingleses contra a solidez dos húngaros. Enquanto os donos da casa buscam garantir sua permanência no torneio através dos playoffs, os visitantes tentam assegurar a vaga direta nas oitavas de final.

Forest busca consolidação em casa

O time da casa entra em campo precisando somar pontos para garantir uma posição segura na tabela. Atualmente na 16ª colocação com 11 pontos, o Nottingham Forest faz uma campanha de oscilações, somando três vitórias, dois empates e duas derrotas. Jogando diante de sua torcida, a equipe inglesa vê nesta partida a oportunidade ideal para afastar qualquer risco de eliminação precoce e confirmar sua vaga no mata-mata preliminar.

Húngaros defendem invencibilidade e vaga no G-8

Do outro lado, o Ferencváros chega à Inglaterra vivendo um momento iluminado. A equipe húngara ocupa a 7ª posição com 15 pontos e ostenta uma campanha invicta: são quatro vitórias e três empates até o momento. O desempenho sólido coloca o time na briga direta pela permanência no G-8, o que garantiria classificação automática para as oitavas de final, sem a necessidade de passar pela fase de 16 avos. A consistência defensiva tem sido a marca registrada do time visitante nesta edição.

Onde assistir ao vivo

Para os torcedores brasileiros que desejam acompanhar a decisão, a partida terá transmissão oficial pela CazéTV (disponível no YouTube, Amazon Prime Video e Samsung TV Plus). Nos Estados Unidos e em outros países da América Latina, o jogo poderá ser acompanhado através das plataformas ViX e Disney+.