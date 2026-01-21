Nesta quinta-feira (22), o Allianz Riviera será o palco de um confronto importante pela 7ª rodada da fase de liga da UEFA Europa League. O Nice recebe o Go Ahead Eagles às 17h (horário de Brasília). A partida coloca frente a frente uma equipe francesa já eliminada e em crise contra um time holandês que ainda sonha com a vaga na próxima fase.

Cenário da partida e ambições

O duelo apresenta um claro contraste de objetivos. Para os donos da casa, o jogo é uma questão de honra. Após uma campanha desastrosa, o clube francês busca sua primeira vitória para evitar a humilhação de terminar a competição sem somar pontos. Ocupando a 36ª e última colocação na tabela geral, com seis derrotas em seis jogos, o time entra em campo pressionado para dar uma satisfação à torcida e encerrar o jejum.

Por outro lado, o Go Ahead Eagles viaja para a França com a necessidade vital da vitória. Na 28ª posição com 6 pontos, a equipe holandesa precisa triunfar contra o lanterna para manter vivas as chances de alcançar a zona de classificação para os playoffs. A expectativa é de que os visitantes adotem uma postura agressiva, explorando a fragilidade emocional e o momento adverso do adversário para somar três pontos cruciais na reta final da fase de liga.

Onde assistir a Nice x Go Ahead Eagles

O confronto terá transmissão ao vivo para o Brasil através da CazéTV, disponível no YouTube, Amazon Prime Video e Samsung TV Plus. A bola rola a partir das 17h.