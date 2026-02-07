Neste domingo (8), o Estádio da Madeira, no Funchal, será palco de um confronto decisivo para as pretensões de permanência na elite. O Nacional da Madeira recebe o Casa Pia em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Português 2025/26. A bola rola às 15h30 (horário local), colocando frente a frente dois clubes que buscam desesperadamente se distanciar da zona de perigo.

Confronto direto na tabela

A partida é tratada como uma “final” na luta pela manutenção. Separados por apenas dois pontos, os times vivem momentos de tensão na metade inferior da classificação. O Nacional tenta fazer valer o mando de campo para corrigir a instabilidade recente, enquanto o Casa Pia vê no confronto a oportunidade ideal para ultrapassar um adversário direto e ganhar fôlego na competição.

Nacional busca recuperação em casa

Ocupando a 11ª colocação com 20 pontos, o Nacional da Madeira atravessa uma fase de irregularidade. A campanha de 5 vitórias, 5 empates e 10 derrotas reflete a dificuldade da equipe em manter uma sequência positiva. Com apenas um triunfo nas últimas cinco partidas — somando ainda três derrotas e um empate —, o time da casa precisa urgentemente dos três pontos para recuperar a confiança e estabelecer uma margem de segurança mais confortável em relação ao Z-3.

Casa Pia tenta manter a reação

O Casa Pia chega à Madeira na 15ª posição, com 18 pontos, perigosamente próximo da zona de risco. No entanto, o momento recente traz esperança: os “Gansos” vêm de uma sequência de recuperação, acumulando uma vitória e um empate nos últimos dois jogos. O ânimo renovado pode ser decisivo, já que um triunfo fora de casa permitiria à equipe lisboeta ultrapassar o próprio Nacional na tabela.

Onde assistir e expectativas

O duelo promete ser equilibrado, com ambas as defesas precisando provar solidez para garantir o resultado. Para os torcedores que desejam acompanhar este embate tático pela Liga Portugal, a transmissão ao vivo está confirmada pela Sport TV. A partida é vital para as aspirações de ambos os clubes: quem vencer respira aliviado, enquanto o derrotado verá a pressão aumentar nas próximas rodadas.