Em partida disputada nesta quinta-feira, 12, no estádio Pod Goricom, Montenegro venceu a Letônia por 2 a 1, em duelo válido pela quinta rodada da terceira divisão e garantiu o acesso ao próximo patamar da Liga das Nações.

Mesmo atuando com um jogador a menos durante boa parte do segundo tempo, a equipe montenegrina garantiu o triunfo com um gol nos acréscimos, chegando a 13 pontos, cinco a mais que o Chipre, faltando uma rodada para o fim da fase de grupos. Apenas o líder de cada chave ganha promoção direta.

O primeiro tempo foi marcado pelo alto número de advertências para a equipe de Montenegro, que recebeu três cartões amarelos, incluindo um para Stefan Savić aos 36 minutos. Na volta do intervalo, a situação montenegrina pareceu se complicar quando Savić recebeu cartão vermelho e foi expulso.

Apesar da desvantagem numérica, Montenegro conseguiu abrir o placar aos 25 minutos, com gol de Nikola Krstović após assistência de Marko Janković. A resposta da Letônia, no entanto, foi imediata: aos 27, Deniss Meļņiks balançou as redes com passe de Andrejs Cigaņiks, igualando o marcador.

Com o empate no placar, os dois times seguiram buscando o ataque. Montenegro terminou a partida com 21 finalizações totais, sendo sete no gol. Já a Letônia finalizou 15 vezes, com cinco no alvo.

Aos 41 minutos, o técnico Mirko Vucinić promoveu a entrada de Aleksa Maraš no lugar de Andrija Bulatović. A substituição foi precisa: aos 46, já nos acréscimos, Maraš marcou o gol da vitória montenegrina.

As duas seleções voltam a campo no próximo domingo, 15, pela Liga das Nações: Montenegro enfrenta o Chipre, enquanto a Letônia joga contra a Armênia.