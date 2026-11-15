Na manhã deste domingo, 15, o Montenegro mostrou força ao golear o Chipre por 4 a 1 no Alphamega Stadium, em Limassol, pela sexta rodada do Grupo B da Liga C da Uefa Nations League. Mesmo com menos posse de bola durante a partida, a seleção visitante foi letal no ataque, comandada por uma atuação inspirada de Nikola Krstović, e puniu os donos da casa para manter sua campanha invicta na competição.

Vantagem rápida e resposta no início da etapa final

Apesar de o Chipre terminar o jogo com 57% de posse de bola e 13 finalizações totais contra 12 do adversário, o Montenegro precisou de apenas cinco minutos para abrir o placar. Milutin Osmajić balançou as redes após receber assistência de Nikola Krstović.

A primeira etapa seguiu com os donos da casa tentando impor seu ritmo, mas esbarrando na defesa montenegrina, que viu seu goleiro Petković fazer três defesas ao longo do duelo.

A reação cipriota veio logo na volta do intervalo. Aos seis minutos do segundo tempo, o VAR confirmou um pênalti a favor do Chipre. Ioannis Pittas foi para a cobrança no minuto seguinte e converteu, igualando o marcador e dando esperanças à torcida local.

O brilho de Krstović e a goleada

O empate, no entanto, durou muito pouco. Aos 13 minutos da etapa complementar, Milan Vukotic, que havia entrado na reta final do primeiro tempo, recolocou o Montenegro em vantagem, novamente com passe de Krstović. A partir daí, o jogador assumiu o protagonismo absoluto também na finalização das jogadas. Aos 22 minutos, Krstović marcou o seu primeiro gol no jogo, aproveitando assistência de Marko Janković.

Já na reta final, aos 38, o destaque da partida transformou a vitória em goleada ao anotar mais um, desta vez com passe de Sead Hakšabanović, selando o 4 a 1. O confronto foi bastante disputado fisicamente, refletido no número de faltas (15 a 10 para os visitantes) e nos sete cartões amarelos distribuídos pela arbitragem, sendo quatro para os montenegrinos e três para os cipriotas.

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Com o resultado, o Montenegro, que já liderava a chave antes de a bola rolar, chega a 16 pontos em seis jogos, ostentando um balanço de quatro vitórias e um empate em suas últimas cinco partidas pelo torneio. Já o Chipre, que entrou em campo na segunda posição, permanece com oito pontos e amarga sua primeira derrota nos últimos cinco compromissos pela Nations League.