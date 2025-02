Milan x Inter: horário, escalações e onde assistir

O Derby della Madonnina, tradicional confronto entre Milan e Inter de Milão, é um dos jogos mais esperados do calendário da Serie A italiana. Neste domingo, dia 2 de fevereiro, as duas equipes entrarão em campo no estádio San Siro, um palco icônico do futebol mundial que acomoda mais de 75 mil torcedores. A partida promete intensas emoções, pois ambas as equipes buscam objetivos significativos na temporada.

Com apenas três pontos separando a Internazionale do líder Napoli, o duelo é crucial para as ambições de título dos comandados de Simone Inzaghi. Por outro lado, o Milan está concentrado na briga por uma vaga na próxima Champions League, iniciando a rodada apenas cinco pontos atrás da Lazio. A atmosfera promete ser eletrizante, dadas as implicações da tabela de classificação para ambos os times.

Alexis Saelemaekers, do Milan, disputa com Lautaro Martínez, da Inter

Quem São os Principais Desfalques e Retornos?

Para esta partida, o técnico do Milan, Sérgio Conceição, não poderá contar com alguns de seus jogadores chave. Em virtude de lesões, Emerson Royal, Alessandro Florenzi, Loftus-Cheek e Malick Thiaw não estarão disponíveis. Além disso, Fofana está suspenso por acúmulo de cartões. Apesar das ausências, a equipe conta com o retorno de Tammy Abraham e Kyle Walker, que devem estar na escalação inicial.

Pela Inter de Milão, Simone Inzaghi tem apenas um desfalque confirmado: o goleiro Raffaele Di Gennaro, fora por conta de uma lesão no dedo. A equipe, no entanto, pode contar com Hakan Çalhanoğlu e Francesco Acerbi, que se recuperaram recentemente de lesões e podem contribuir a partir do banco de reservas.

Como Estão as Equipes Antes do Confronto?

Recentemente, as campanhas das duas equipes foram intensas. A Inter vem embalada por uma vitória sobre o Monaco, onde Lautaro Martínez brilhou com um hat-trick. Esta vitória foi essencial para fortalecer a moral do time, assegurando sua vaga nas oitavas de final da liga europeia. Já o Milan busca se recuperar de um revés para o Dinamo Zagreb no mesmo torneio, o que levou a equipe à repescagem.

Milan: Enfrenta desafios significativos com desfalques importantes, mas aposta em sua resiliência típica para surpreender.

Enfrenta desafios significativos com desfalques importantes, mas aposta em sua resiliência típica para surpreender. Inter de Milão: Chega confiante, com seu ataque afiado e a expectativa de consolidar sua posição na busca pelo título.

Onde e Como Assistir ao Jogo?

O emocionante duelo entre Milan e Inter de Milão será transmitido pela ESPN para quem tem acesso à TV fechada, e também estará disponível no serviço de streaming Disney+. Com a bola rolando às 14h (horário de Brasília), os fãs do futebol italiano poderão acompanhar cada momento dessa batalha fervorosa no San Siro.

O Derby della Madonnina promete ser mais do que um simples jogo de futebol; ele encerra toda a tradição, rivalidade e paixão que caracterizam o esporte na Itália. Este clássico é uma celebração da rivalidade milanesa e sempre fornece aos espectadores um espetáculo imperdível.

