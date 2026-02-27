Neste domingo, 1º, o estádio Saint-Symphorien será palco de um confronto decisivo pela 24ª rodada do Campeonato Francês. O Metz recebe o Brest a partir das 13h15 (de Brasília), em uma partida que coloca frente a frente realidades opostas na tabela de classificação.

Metz luta pela sobrevivência

A situação dos donos da casa é dramática. Ocupando a 18ª colocação com apenas 13 pontos, o Metz vive um verdadeiro calvário na temporada. Com uma campanha de três vitórias, quatro empates e 16 derrotas, a equipe está afundada na zona de rebaixamento.

A fase recente agrava o cenário: o time vem de uma sequência negativa, somando cinco derrotas e apenas um empate nos últimos jogos. Para o clube, a partida é tratada como uma “final” na tentativa desesperada de iniciar uma reação e evitar a queda para a segunda divisão.

Brest em situação confortável

Do outro lado, o Brest chega ao confronto com muito mais tranquilidade. Na 11ª posição com 30 pontos, a equipe faz uma campanha segura e equilibrada, acumulando oito vitórias, seis empates e nove derrotas.

Sem o risco iminente de rebaixamento, o time comandado pelo técnico Éric Roy busca somar pontos fora de casa para se consolidar na primeira metade da tabela e encerrar a temporada de forma estável, sem sustos.

Expectativas para o jogo

O duelo se desenha como um embate entre o desespero e a organização. Pressionado pela torcida e pela necessidade matemática, o Metz deve se lançar ao ataque, transformando cada lance em uma disputa crucial.

No entanto, essa postura pode gerar espaços que o Brest, jogando com leveza, tentará explorar nos contra-ataques. A imprensa local destaca que este jogo pode ser a “última chance” para o Metz manter vivas as esperanças de permanência na elite.

Onde assistir

A partida terá ampla cobertura de transmissão para o público brasileiro. Os torcedores poderão acompanhar o jogo ao vivo pela CazéTV (disponível no YouTube e Twitch) e pelo serviço de streaming Disney+. Também é possível assistir através do Amazon Prime Video (via canal CazéTV) e pela plataforma oficial da liga, o Ligue 1+. Globalmente, o sinal é distribuído pela beIN SPORTS e Fanatiz.