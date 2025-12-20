Neste domingo (21), o clima é de decisão na parte inferior da tabela do Campeonato Alemão. O Mainz recebe o St. Pauli na MEWA Arena, em um confronto válido pela 15ª rodada que carrega o peso de um jogo de “vida ou morte”. Com ambas as equipes lutando para escapar das últimas posições, a partida promete ser tensa e disputada palmo a palmo, com o pontapé inicial marcado para as 11h30 (horário de Brasília).

Situação dos times no campeonato

O confronto é um duelo direto contra o rebaixamento. O Mainz, na 18ª e última posição com apenas 7 pontos, está afundado na zona de descenso direto. Uma vitória é crucial para diminuir a distância para os adversários e manter viva a esperança de permanência na elite. Já o St. Pauli, em 16º lugar com 11 pontos, ocupa a posição que leva ao playoff de rebaixamento. Vencer significa abrir uma vantagem considerável para o lanterna e respirar mais aliviado na competição.

Mainz busca desesperadamente a reação

A situação do time da casa é dramática. Ocupando a lanterna da Bundesliga, o Mainz soma apenas uma vitória, quatro empates e nove derrotas na temporada. A forma recente preocupa a torcida, já que o time não vence há vários jogos, alternando entre tropeços que minam a confiança do elenco. Jogando em seus domínios, a equipe — agora comandada por Urs Fischer, que assumiu no início de dezembro — precisa urgentemente dos três pontos para não deixar os adversários diretos abrirem uma vantagem irreversível.

St. Pauli tenta se afastar do perigo

O visitante St. Pauli vive uma situação ligeiramente melhor, mas ainda muito perigosa. Na 16ª posição, o clube soma 11 pontos, fruto de três vitórias, dois empates e nove derrotas. O retrospecto recente mostra oscilação, mas a vitória sobre o Heidenheim na rodada anterior trouxe uma leve esperança de recuperação. Um triunfo fora de casa neste domingo seria fundamental para abrir uma distância de sete pontos para o lanterna e ganhar fôlego para o restante da temporada.

Prováveis escalações e desfalques

Mainz: A equipe da casa tem desfalques importantes por lesão, como Phillipp Mwene, Maxim Leitsch, Sota Kawasaki e Anthony Caci. Diante das ausências, uma provável escalação tem: Daniel Batz; Danny da Costa, Stefan Bell, Andreas Hanche-Olsen; Leandro Barreiro, Dominik Kohr; Brajan Gruda, Jae-sung Lee, Karim Onisiwo; Ludovic Ajorque.

St. Pauli: O time visitante não poderá contar com Eric Smith, suspenso, além dos lesionados Simon Spari e David Nemeth. O técnico Alexander Blessin deve mandar a campo: Nikola Vasilj; Hauke Wahl, Karol Mets, Arkadiusz Pyrka; Jackson Irvine, James Sands, Louis Oppie, Joel Fujita; Martijn Kaars, Mathias Pereira-Lage e Andreas Hountondji.