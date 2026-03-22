O Mainz 05 recebe o Eintracht Frankfurt neste domingo, 22, às 11h30 (de Brasília), na MEWA Arena. A partida é válida pela 27ª rodada do Campeonato Alemão (Bundesliga) da temporada 2025/2026. O confronto coloca frente a frente equipes com ambições distintas: os donos da casa lutam contra o rebaixamento, enquanto os visitantes miram vagas em competições europeias.

A luta do Mainz pela estabilidade

Atualmente na 13ª colocação com 27 pontos, o Mainz faz uma campanha instável, somando seis vitórias, nove empates e 11 derrotas. A equipe vive um jejum de vitórias, registrando quatro empates e uma derrota nos últimos cinco compromissos pela liga. Para tentar reverter o cenário adverso e se afastar da zona de perigo, o clube promoveu uma troca no comando técnico em dezembro de 2025, substituindo Bo Henriksen por Urs Fischer. Jogando diante de sua torcida, o time precisa desesperadamente pontuar para ganhar fôlego na reta final.

Eintracht Frankfurt de olho na Europa

Do outro lado, o Eintracht Frankfurt chega focado em consolidar sua posição na parte de cima da tabela. Ocupando o 7º lugar com 38 pontos (dez vitórias, oito empates e oito derrotas), a equipe vem de uma sequência positiva de três vitórias, um empate e apenas um revés nos últimos cinco jogos. Participante da atual edição da Liga dos Campeões, o time busca garantir ao menos uma vaga na Conference League, sonhando com voos mais altos. Uma das principais armas ofensivas dos visitantes é o atacante Jonathan Burkardt, que reencontra seu ex-clube neste duelo decisivo.

Onde assistir a Mainz x Eintracht Frankfurt

O torcedor que quiser acompanhar cada lance deste confronto terá diversas opções de transmissão. No Brasil, os direitos da temporada 2025/2026 pertencem ao grupo Disney, com exibição pelos canais ESPN e pelo serviço de streaming Disney+, além de eventuais transmissões em TV aberta pela RedeTV! e XSports. Em Portugal, a partida será transmitida pelo DAZN.