A fase de liga da UEFA Europa League chega ao seu momento decisivo com a disputa da 8ª rodada. Nesta quinta-feira, 29 de janeiro de 2026, o Maccabi Tel-Aviv recebe o Bologna no estádio Bloomfield, em Tel Aviv, Israel. A partida, marcada para as 17h (horário de Brasília), coloca frente a frente duas equipes com objetivos distintos no encerramento desta etapa da competição.

Bologna busca confirmar classificação

Para o time italiano, o confronto é crucial. Ocupando a 15ª posição com 12 pontos, o Bologna faz uma campanha sólida — com três vitórias, três empates e apenas uma derrota — e entra em campo para assegurar sua vaga nos playoffs do mata-mata. Além de garantir a classificação, uma vitória fora de casa pode impulsionar a equipe na tabela, permitindo sonhar com uma vaga no G-8 (que leva direto às oitavas) ou, ao menos, um chaveamento mais favorável na próxima fase.

Maccabi joga pela honra

Já o cenário para os anfitriões é de despedida. O Maccabi Tel-Aviv enfrenta uma temporada europeia difícil, ocupando a 36ª colocação na tabela geral com apenas um ponto somado em sete jogos. Sem chances matemáticas de classificação, a equipe israelense busca encerrar sua participação de forma digna. O objetivo é conquistar a primeira vitória no torneio diante de sua torcida, servindo como um alento moral para a sequência das competições locais.

Onde assistir a Maccabi Tel-Aviv x Bologna

Os torcedores poderão acompanhar o duelo internacional através de plataformas digitais. No Brasil, a partida terá transmissão oficial e gratuita pela CazéTV, no YouTube. Além disso, assinantes do Amazon Prime Video também terão acesso ao jogo, graças à integração do sinal da CazéTV na plataforma de streaming.