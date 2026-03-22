Neste domingo, 22, às 11h (horário local), o Lyon recebe o Monaco no Parc OL, em um duelo que promete agitar a 27ª rodada do Campeonato Francês. A partida coloca frente a frente duas equipes que lutam diretamente por vagas nas competições europeias, mas que vivem momentos distintos na temporada 2025/26.

O momento de instabilidade do Lyon

Atuando diante de sua torcida, o time da casa busca reencontrar a regularidade. Atualmente na quarta colocação com 47 pontos (14 vitórias, cinco empates e sete derrotas), o Lyon passou por um período de turbulência recente. Nas últimas cinco partidas, a equipe somou dois empates e duas derrotas, conseguindo respirar apenas com uma vitória no compromisso mais recente. O desafio agora é provar que a má fase ficou para trás e consolidar sua posição no G4, grupo que garante vaga na prestigiosa Liga dos Campeões.

A ascensão do Monaco

Do outro lado, o Monaco chega embalado por uma forma invejável. Ocupando o sexto lugar com 43 pontos (13 vitórias, quatro empates e nove derrotas), a equipe visitante é a dona do melhor momento atual na liga. São cinco vitórias consecutivas nos últimos cinco jogos, uma sequência perfeita que encurtou a distância para os líderes e transformou o time em uma ameaça real para os donos da casa. Um triunfo neste domingo pode colocar os monegascos de vez na briga pelo topo da tabela.

A briga pelas vagas europeias na Ligue 1

Na 27ª rodada, a disputa pelas vagas em competições continentais está acirrada. O Monaco está na posição que garante vaga na Conference League, mas uma vitória o colocaria em igualdade de pontos com o Lille, quinto colocado (vaga na Liga Europa), e muito próximo do próprio Lyon. Com apenas quatro pontos separando as duas equipes, este jogo é crucial: uma vitória dos mandantes pode criar uma distância mais confortável, enquanto um triunfo dos visitantes intensifica a briga direta pelo G4.

Onde assistir

Os torcedores poderão acompanhar a partida através das transmissões no Brasil pela CazéTV (YouTube e Twitch), Amazon Prime Video e canais ESPN.