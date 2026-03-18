O Lyon recebe o Celta de Vigo nesta quinta-feira, 19, às 14h45 (de Brasília), no Parc OL, na França. A partida é válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Uefa Europa League e promete um duelo de ataque contra defesa na busca por uma vaga nas quartas de final.

Favoritismo absoluto do Lyon

Sob o comando do técnico Paulo Fonseca, o time francês chega para este mata-mata ostentando uma campanha quase impecável. Atualmente na liderança geral com 21 pontos conquistados na fase anterior (sete vitórias e apenas uma derrota), a equipe transformou-se em uma força competitiva. A imprensa francesa trata a classificação em casa como uma obrigação. A expectativa dos torcedores é de uma noite de festa no Parc OL, consolidando o favoritismo e a campanha rumo ao título continental.

A busca pela redenção do Celta de Vigo

Do outro lado, a equipe comandada por Claudio Giráldez tenta usar o torneio europeu como uma válvula de escape para uma temporada irregular. Ocupando a modesta 16ª posição na tabela geral com 13 pontos (quatro vitórias, um empate e três derrotas), os espanhóis encaram a partida como uma missão quase impossível, mas também como a chance de uma redenção histórica. A estratégia deve passar por máxima concentração defensiva para suportar a pressão inicial e explorar saídas rápidas em contra-ataque. Levar a decisão para a prorrogação ou pênaltis já seria considerado um feito heroico para os visitantes.

Onde assistir a Lyon x Celta de Vigo

Com a promessa de casa cheia na França, o duelo decisivo terá ampla cobertura para os torcedores. No Brasil, a transmissão oficial ao vivo será realizada pela CazéTV (YouTube). Internacionalmente, a partida poderá ser acompanhada pelo Paramount+ (EUA), TNT Sports e Discovery+ (Reino Unido), Movistar Plus+ (Espanha), Canal+ (França) e DAZN (Portugal).