O atacante brasileiro Luís Henrique vem sendo titular da Inter de Milão e deixou sua marca na goleada do líder do Campeonato Italiano contra o Sassuolo, por 5 a 0, no último domingo, 8. Foi o primeiro gol do atleta revelado pelo Botafogo desde que chegou à Itália. Com o resultado, a Inter chegou à quinta vitória consecutiva e agora tem oito pontos de vantagem sobre o Milan, vice-colocado.

Com 27 jogos disputados na temporada, Luís Henrique foi titular em 18 partidas. Na equipe comandada por Cristian Chivu, o atacante passou a atuar pelo lado direito do gramado, ajudando nas jogadas ofensivas, mas também cumprindo papel tático defensivo em um esquema composto por três zagueiros. Em sua primeira temporada pela equipe italiana, o atacante também já contribuiu com duas assistências.

“O gol veio para coroar uma fase especial. Estou muito feliz na Itália, gosto muito do ambiente do clube e me sinto adaptado. A sequência na equipe titular vem me dando confiança, foi um momento inesquecível e espero que essa comemoração se repita no restante da temporada”, celebrou Luís Henrique.

O brasileiro também destacou o processo de adaptação e evolução desde sua chegada ao clube italiano. “Acho que tudo é um processo, vejo a cada jogo minha evolução aqui na Inter. Os gols, as assistências, as boas atuações, são frutos de um trabalho, vêm com o tempo. Agora estou começando a colher esses frutos, sendo importante e ajudando meu time a vencer. Pretendo seguir assim, evoluindo e dando o máximo para que a Inter vença jogos”, completou.

Formado no Botafogo, o atleta de 24 anos chegou à Itália em junho do ano passado depois de se destacar no Olympique de Marselha, com nove gols e sete assistências na temporada passada.

No próximo sábado, 14, a equipe volta a atuar contra a Juventus, em Milão. Ainda em fevereiro, a Inter disputa os playoffs das oitavas de final da Champions League, contra o Bodö/Glimt, da Noruega.