Neste domingo, 1º de março de 2026, o estádio Moustoir será palco de um confronto de realidades opostas pela 24ª rodada do Campeonato Francês. O Lorient recebe o Auxerre às 13h15 (horário de Brasília), em uma partida que coloca frente a frente uma equipe que busca consolidação e outra que luta desesperadamente contra o rebaixamento.

Lorient aposta no fator casa

Ocupando a 9ª colocação com 32 pontos, o Lorient realiza uma campanha de equilíbrio na temporada 2025/26, somando 8 vitórias, 8 empates e 7 derrotas. A equipe atravessa um momento de confiança, tendo conquistado três vitórias nos últimos cinco jogos pela Ligue 1. Jogando diante de sua torcida, o objetivo é aproveitar a fragilidade do adversário para somar três pontos, solidificar sua posição na primeira metade da tabela e manter vivo o sonho de alcançar as vagas para competições europeias.

Auxerre em situação delicada na tabela

Do outro lado, o cenário é de alerta máximo. O Auxerre amarga a 16ª posição com apenas 17 pontos, estando profundamente envolvido na briga contra o descenso. A campanha reflete as dificuldades do time, que já acumula 14 derrotas no campeonato. Nas últimas cinco partidas, a equipe obteve uma vitória, dois empates e sofreu duas derrotas. Pontuar fora de casa, mesmo que seja um empate, é vital para a sobrevivência do clube na elite e para não permitir que a distância para os rivais diretos aumente.

Onde assistir ao jogo

Para os torcedores que desejam acompanhar este duelo da Ligue 1, a transmissão para o Brasil está confirmada. A partida será exibida pela CazéTV e também estará disponível através da plataforma de streaming oficial da liga, o Ligue 1+.