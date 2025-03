Ligue 1: Confronto entre Monaco e Angers; onde assistir

O confronto entre Monaco e Angers na Ligue 1 McDonald’s 2024/25 promete ser um duelo interessante, com ambas as equipes buscando melhorar suas posições na tabela. O Angers, atualmente na décima terceira posição com 27 pontos, vem de uma derrota por 2-0 para o Brest. Já o Monaco, ocupando a quarta posição com 44 pontos, empatou em 1-1 com o Toulouse em seu último jogo.

Historicamente, o Monaco tem se saído melhor nos confrontos diretos, vencendo 33 dos 70 jogos disputados contra o Angers. No entanto, o último encontro entre as duas equipes terminou com uma vitória do Angers por 1-0, o que adiciona um elemento de imprevisibilidade ao próximo embate.

Jogadores do Monaco – Fonte: Instagram/@asmonaco

Quais são as tendências de desempenho das equipes?

O desempenho recente das equipes mostra algumas tendências interessantes. O Angers tem enfrentado dificuldades em casa, com quatro jogos consecutivos sem vencer e sofrendo gols em todos eles. Por outro lado, o Monaco, apesar de não vencer fora de casa nos últimos nove jogos, tem conseguido marcar gols consistentemente, tendo feito isso em quatro partidas consecutivas fora de seus domínios.

Os jogos do Monaco têm sido marcados por uma alta média de gols, com mais de 2.5 gols em oito dos últimos dez jogos. Em contraste, os jogos do Angers em casa têm visto menos de 2.5 gols em quatro das últimas cinco partidas. Essas estatísticas podem indicar um jogo equilibrado, mas com potencial para muitos gols, especialmente se o Monaco conseguir impor seu estilo ofensivo.

Quem são os jogadores e treinadores em destaque?

Os treinadores Alexandre Dujeux e Adi Hutter já se enfrentaram anteriormente, com Dujeux levando a melhor em uma ocasião. O Monaco, sob o comando de Hutter, tem uma equipe sólida com jogadores como Breel Embolo e Takumi Minamino, que são peças-chave no ataque. Do lado do Angers, jogadores como Jim Allevinah e Jean-Eudes Aholou têm sido fundamentais para a equipe.

Os desfalques e a forma física dos jogadores podem influenciar o resultado do jogo. No último confronto, o Angers contou com Yahia Fofana e Carlens Arcus, enquanto o Monaco teve a presença de Radoslaw Majecki e Vanderson. A capacidade de cada treinador em adaptar suas estratégias de acordo com os jogadores disponíveis será crucial.

O que esperar do próximo confronto entre Monaco e Angers?

O próximo jogo entre Monaco e Angers será um teste de resistência e estratégia para ambas as equipes. O Monaco, apesar de ser considerado favorito, precisa superar seu histórico recente de dificuldades fora de casa. O Angers, por sua vez, buscará capitalizar a vantagem de jogar no Stade Raymond-Kopa, onde historicamente tem um desempenho razoável contra o Monaco.

