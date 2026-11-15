A Letônia e a Armênia empataram sem gols na manhã deste domingo, 15, no estádio Skonto, em Riga, em partida válida pela sexta rodada do Grupo B da Liga C da Liga das Nações 2026/27. Apesar do alto volume ofensivo de ambas as equipes, que somaram 39 finalizações ao longo do confronto, o placar permaneceu inalterado. O resultado reflete o momento das duas seleções, que seguem sem conseguir vitórias em suas sequências recentes na competição.

Volume ofensivo sem efetividade

O confronto foi marcado por uma dinâmica em que a Armênia, comandada pelo técnico Melikyan em um 4-2-3-1, controlou a posse de bola (56%) e trocou mais passes (510 contra 395). No entanto, a Letônia, armada no 5-4-1 pelo técnico Nicolato, conseguiu ser mais presente nas conclusões.

Os donos da casa registraram 20 finalizações totais, sendo nove na direção do gol, enquanto os visitantes arriscaram 19 vezes, acertando o alvo em cinco oportunidades. O excesso de tentativas esbarrou na falta de precisão de ambos os lados, mantendo o zero no marcador desde o apito inicial até o fim do jogo.

Substituições e cartões na reta final

Com o jogo travado, os treinadores buscaram alternativas no banco de reservas, concentrando as mudanças na reta final da partida. Aos 33 minutos do segundo tempo, a Armênia promoveu três alterações simultâneas, com as entradas de Grant Leon Ranos, narek hovhannisyan e Artur Miranyan.

A Letônia respondeu aos 37, colocando Roberts Uldriķis no lugar de Vladislavs Gutkovskis, e a Armênia fez sua última troca com Erik Piloyan.

Nos acréscimos, os mandantes ainda fizeram mais duas substituições, com as entradas de Kristaps Grabovskis e Maksims Tonisevs.

No aspecto disciplinar, a partida teve apenas dois cartões amarelos, ambos para a Letônia: Oskars Vientiess foi advertido logo aos cinco minutos do primeiro tempo, e Eduards Daskevics recebeu o seu aos 45 da etapa final.

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Situação na tabela e jejum mantido

O empate não alivia a situação de nenhuma das equipes no Grupo B da Liga C. A Letônia, que entrou em campo na quarta colocação com apenas um ponto, chega agora a dois pontos em seis jogos. Já a Armênia, que ocupava o terceiro lugar com cinco pontos, avança para seis.

O resultado também prolonga a má fase de ambas na Liga das Nações: contando este jogo, a Letônia soma dois empates e três derrotas nos últimos cinco compromissos, enquanto a Armênia acumula três empates e duas derrotas no mesmo recorte.