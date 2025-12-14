Em um duelo de extremos na tabela, o líder invicto Bayern de Munique levou um susto gigantesco diante de sua torcida na Allianz Arena. Enfrentando o lanterna Mainz, os Bávaros dominaram a posse de bola, mas sofreram com a eficiência do adversário e precisaram suar para garantir um empate por 2 a 2. O resultado mantém a invencibilidade do gigante alemão na Bundesliga, mas expõe fragilidades defensivas que quase custaram a primeira derrota na competição.
Jovem promessa brilha, mas defesa vacila
O roteiro inicial parecia seguir a lógica: o Bayern controlava as ações com mais de 80% de posse de bola, encurralando o adversário. No entanto, o Mainz deu o primeiro aviso de que não seria uma presa fácil aos 17 minutos, quando Bell acertou o travessão, silenciando momentaneamente o estádio. Apesar do susto, a qualidade técnica dos donos da casa prevaleceu. Aos 29 minutos, a joia de apenas 17 anos, Lennart Karl, aproveitou uma jogada construída por Olise e Kane para abrir o placar, marcando seu terceiro gol na liga.
Quando a vitória parcial parecia encaminhada para o intervalo, o futebol puniu a desatenção bávara. Já nos acréscimos, aos 47 minutos, Boving cobrou falta na área e o zagueiro Kacper Potulski subiu mais que a defesa para cabecear e empatar o jogo. O gol, validado após checagem do VAR, foi um balde de água fria na equipe de Munique antes da descida para os vestiários.
Zebra passeia em Munique e Kane evita o pior
O segundo tempo trouxe um cenário dramático. O Bayern, nervoso, via o Mainz se fechar e explorar os contra-ataques com perigo. A zebra ganhou forma aos 67 minutos: Bell fez um lançamento primoroso e Lee Jae-Sung, livre de marcação, cabeceou no canto de Neuer para virar o jogo. O lanterna da competição vencia o líder isolado em plena Munique.
Pressionado, o técnico do Bayern lançou o time ao ataque, promovendo as entradas de Davies e Nicolas Jackson. O atacante, inclusive, desperdiçou uma chance clara aos 76 minutos. A salvação veio apenas na reta final. Aos 85, Harry Kane foi puxado na área por Potulski — que foi de herói a vilão — e a arbitragem assinalou pênalti. O artilheiro inglês cobrou com firmeza, marcou seu 18º gol na competição e decretou o empate.
Nos minutos finais, o Bayern impôs uma pressão avassaladora, com Olise e Kimmich bombardeando a área adversária, mas a defesa do Mainz resistiu bravamente. Com o empate, o Bayern chega aos 38 pontos e mantém uma liderança confortável, enquanto o Mainz soma um ponto heroico, chegando a sete, mas permanece na última colocação. Na próxima rodada, os Bávaros visitam o Heidenheim, e o Mainz recebe o St. Pauli.