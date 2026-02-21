O que parecia um passeio tranquilo transformou-se em drama nos minutos finais na Allianz Arena. O Bayern de Munique venceu o Eintracht Frankfurt por 3 a 2, neste sábado (21), em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Alemão. Harry Kane foi o grande nome do jogo com dois gols, mas falhas defensivas quase custaram a vitória ao líder da competição, que viu o adversário reagir tardiamente após estar perdendo por três gols de diferença.
Início avassalador constrói a vantagem
Desde o apito inicial, os donos da casa impuseram um ritmo forte, não dando chances para o Frankfurt respirar. A pressão surtiu efeito rapidamente. Aos 16 minutos, após cruzamento de Olise e corte parcial da zaga, a promessa Aleksandar Pavlovic pegou o rebote de primeira e abriu o placar. Apenas quatro minutos depois, a bola parada foi fatal: em escanteio cobrado por Olise, Stanisic desviou e Harry Kane, com o faro de gol habitual, completou para as redes, fazendo 2 a 0 antes mesmo da metade do primeiro tempo.
Artilheiro amplia e goleiro evita goleada
O domínio bávaro seguiu no segundo tempo, transformando o goleiro brasileiro Kauã Santos em um dos personagens da partida, apesar dos gols sofridos. O arqueiro do Frankfurt evitou uma goleada maior com defesas importantes em chutes de Luis Díaz e Olise. No entanto, aos 69 minutos, a superioridade técnica prevaleceu. Harry Kane recebeu na entrada da área e, com categoria, bateu no canto para marcar seu 28º gol na Bundesliga e o terceiro do Bayern, dando a impressão de que a fatura estava liquidada.
Apagão, erros e tensão até o apito final
Com 3 a 0 no placar, o Bayern relaxou e permitiu a reação das Águias. Aos 76 minutos, o próprio Kane, herói no ataque, tornou-se vilão na defesa ao cometer pênalti em Burkardt. O atacante do Frankfurt cobrou bem e diminuiu. O gol acendeu o time visitante e expôs a fragilidade defensiva dos líderes. Aos 86, uma falha grotesca na saída de bola entre Kimmich e Kim Min-jae permitiu que Kalimuendo roubasse a bola e marcasse o segundo, colocando fogo no jogo.
Nos acréscimos, o drama atingiu o ápice. O Frankfurt teve a chance de ouro para o empate aos 51 minutos do segundo tempo, quando Burkardt desviou uma bola perigosa por cima do gol, arrancando suspiros da torcida local. Com o susto superado e a vitória garantida, o Bayern de Munique mantém a liderança isolada e ganha moral para o clássico contra o Borussia Dortmund na próxima rodada. Já o Frankfurt tentará a recuperação em casa contra o Freiburg.