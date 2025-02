Jornal espanhol critica Vinicius Jr e Bellingham e aponta exageros em cartões

Nos últimos tempos, a disciplina em campo tem se tornado um tema recorrente entre os grandes astros do futebol. Dois jogadores que estão sob os holofotes neste contexto são Vinicius Jr. e Jude Bellingham, do Real Madrid. Enquanto suas habilidades em campo são indiscutíveis, o número elevado de cartões recebidos nas últimas temporadas começa a preocupar a equipe técnica e os torcedores.

De acordo com a imprensa espanhola, a dupla demonstra um desempenho ofensivo excepcional, contribuindo diretamente para um número significativo de gols. No entanto, os 38 cartões amarelos e três vermelhos acumulados desde o início da temporada passada levantam questões sobre seu comportamento durante as partidas.

Damien MEYER / AFP

Quais são os impactos das suspensões para o Real Madrid?

A ausência de Vinicius Jr. e Bellingham por motivos disciplinares tem sido um desafio significativo para o Real Madrid. A equipe já sofreu pela perda de 10 partidas devido a essas suspensões. O técnico Carlo Ancelotti reconhece que a falta de dois dos seus principais jogadores pode comprometer o desempenho do time, especialmente em competições de alto nível.

Além das questões de desempenho, cada suspensão reforça a importância de manter controle emocional durante os jogos. A reincidência de Bellingham, por exemplo, o afastou de três partidas na temporada passada por infrações relacionadas a comportamento inadequado durante a interação com a arbitragem.

Como os jogadores e a equipe estão lidando com esse desafio?

O Real Madrid e Carlo Ancelotti estão cientes da necessidade de reduzir o número de penalidades recebidas por suas estrelas. O clube busca implementar medidas de gestão para ajudar os jogadores a evitar cartões desnecessários, seja por comportamento impulsivo ou reações exageradas frente a decisões dos árbitros.

Para Bellingham, são buscadas intervenções que visem não apenas ações corretivas, mas também direcionamentos para reduzir a tendência a discutir com a arbitragem. A dinâmica é similar para Vinicius Jr., que já perdeu várias partidas por acúmulo de cartões.

O que esperar dos próximos jogos do Real Madrid?

O calendário do Real Madrid apresenta desafios consideráveis, começando com o confronto contra o Manchester City em casa, seguido por partidas importantes contra o Girona e a Real Sociedad. A presença de Vinicius Jr. e Bellingham será crucial para o sucesso do time nessas competições. No entanto, se a indisciplina persistir, Ancelotti terá que encontrar maneiras alternativas para manter a competitividade do elenco.

A importância de administrar aspectos disciplinares se mostra essencial não apenas para as conquistas em campo, mas também para a manutenção da imagem profissional dos atletas. Dessa forma, o comportamento futuro da dupla será um ponto-chave para o sucesso contínuo do Real Madrid frente aos desafios da temporada.

