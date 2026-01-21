O defensor do PSG, Lucas Hernández, e sua esposa foram acusados por uma família colombiana por tráfico humano e trabalho forçado, segundo a revista francesa Paris Match. A denúncia foi apresentada ao Ministério Público de Versalhes e diz que os colombianos teriam trabalhado entre setembro de 2024 e novembro de 2025 para o casal.

A família, formada por um casal e três filhos, imigraram à França com a promessa de uma vida melhor e de uma regularização com visto de trabalho, algo que nunca ocorreu. Na residência dos Hernández, os colombianos realizavam trabalhos como seguranças, jardineiros, cozinheiros, babás e empregados domésticos. As jornadas de trabalho chegavam a 84 horas semanais, sem contrato ou registro legal.

“É uma privação total de direitos. O fato de um jogador profissional, assessorado por advogados, nunca ter fornecido contratos demonstra a intenção da infração”, comentou a advogada da família colombiana, Lola Dubois, em entrevista à revista francesa.

O jogador do PSG e sua esposa estariam surpresos com as acusações, segundo seus representantes.

Relembre a carreira de Lucas Hernández

Formado nas categorias de base do Atlético de Madrid, ao lado de seu irmão, Theo Hernández, que teve uma grande passagem pelo Milan, o francês sempre foi um jogador ambivalente, que atuava tanto na lateral esquerda quanto na zaga. Na Copa do Mundo de 2018, o jogador foi titular da França que conquistou a sua segunda Jules Rimet.

Em 2019, o atleta deixou o clube que o formou para ser a contratação mais cara da história do Bayern de Munique, na época, que desembolsou 80 milhões de euros pelo jogador. Harry Kane, em 2023, superou o defensor custando 95 milhões aos cofres bávaros. No clube alemão o jogador foi campeão da Champions League na temporada 2019-2020.