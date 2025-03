Israel x Estônia: Eliminatórias da Copa do Mundo 2026; onde assistir ao vivo

Israel e Estônia se enfrentam neste sábado, 22 de março de 2025, às 16h45 (horário de Brasília), no Nagyerdei Stadion, na Hungria. Este confronto é parte das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 – Zona Europeia. Ambas as seleções buscam um bom início em um grupo que inclui Noruega, Moldávia e o perdedor do confronto entre Alemanha e Itália nos playoffs da Liga das Nações da UEFA.

O jogo promete ser acirrado, com as duas equipes tentando superar desafios recentes e buscar uma vaga no próximo Mundial. A partida será transmitida ao vivo pelos canais Sportv e Disney, permitindo que os fãs de futebol acompanhem cada momento deste embate crucial.

Jogadores da seleção de Israel – Fonte: Instagram/@isr.fa

Quais são as notícias das equipes e prováveis escalações?

A seleção de Israel enfrenta um contexto desafiador, tanto dentro quanto fora de campo. As tensões políticas no país e o impacto do conflito em Gaza têm influenciado o ambiente da equipe. Sob o comando de Ran Ben Shimon, Israel vem de uma campanha difícil na Liga das Nações, onde enfrentou seleções de peso como França, Itália e Bélgica.

Por outro lado, a Estônia, atualmente na 123ª posição do ranking da FIFA, nunca participou de um grande torneio internacional. A equipe, liderada por Jürgen Henn, busca melhorar seu desempenho após uma temporada de altos e baixos em 2024. A conquista da Copa do Báltico foi um ponto alto, mas a equipe precisa superar seu histórico recente de resultados insatisfatórios.

Israel terá que lidar com a ausência de três jogadores importantes: Miguel Vitor, Dia Saba e Dolev Haziza. O goleiro Omri Glazer, recuperado de lesão, pode retornar ao time titular. No ataque, Manor Solomon, destaque do Leeds United, deve ser uma das principais armas ofensivas ao lado de Dean David.

Provável escalação de Israel: Daniel Peretz; Eli Dasa, Raz Shlomo, Sean Goldberg, Roy Revivo; Neta Lavi, Dor Peretz; Solomon, Gadi Kinda, Oscar Gloukh; David.

Na Estônia, o veterano Henri Anier pode atingir a marca de 100 jogos pela seleção. O jovem Patrik Kristal, de 17 anos, pode ganhar mais minutos no meio-campo. O goleiro Karl Hein, emprestado pelo Arsenal ao Real Valladolid, deve começar como titular.

Provável escalação da Estônia: Hein; Ken Kallaste, Joonas Tamm, Karol Mets, Märten Kuusk; Vladislav Kreida, Markus Soomets; Sergei Zenjov, Kristal, Rauno Sappinen; Anier.

O que esperar do jogo entre Israel e Estônia?

O confronto entre Israel e Estônia promete ser um teste de resistência e estratégia para ambas as seleções. Israel busca superar suas dificuldades recentes e mostrar que pode competir em alto nível, enquanto a Estônia tenta quebrar sua sequência de maus resultados fora de casa. Com ambas as equipes motivadas para iniciar bem a campanha das eliminatórias, o jogo promete ser emocionante e disputado até o último minuto.

Os torcedores podem esperar um embate equilibrado, onde cada detalhe pode fazer a diferença. A transmissão ao vivo permitirá que os fãs acompanhem cada jogada e torçam por suas seleções favoritas.

