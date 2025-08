Isak, Rodrygo e mais: jogadores que ainda devem movimentar o mercado da bola

A janela de transferências de verão na Europa entrou em seu último mês e alguns jogadores ainda buscam novos clubes. O brasileiro Rodrygo, por exemplo, tem sua permanência no Real Madrid em xeque, enquanto Liverpool, Newcastle, Leipzig e Aston Villa ensaiam uma dança das cadeiras na busca por atacantes. PLACAR lista abaixo os principais nomes que ainda devem movimentar o mercado do futebol europeu.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

Rodrygo (Real Madrid)

A permanência ou não de Rodrygo no Real Madrid é uma das grandes novelas da janela europeia. O brasileiro já havia informado sua preferência em sair da equipe para jogar em sua posição de origem, na esquerda, mas acabou permanecendo para entender os planos de Xabi Alonso. Com pouca minutagem no Mundial de Clubes, Rodrygo ganhou força no mercado. O brasileiro despertou interesse principalmente de equipes inglesas, como Tottenham e Arsenal, mas nada concreto até aqui.

Alexander Isak (Newcastle)

Uma das grandes novelas da janela europeia, Isak não deve permanecer no Newcastle e tem o Liverpool como provável futuro clube. Os Reds já gastaram mais de R$ 2 bilhões no mercado e devem desembolsar valor recorde para contar com o atacante sueco. De acordo com a imprensa inglesa, o Newcastle já recusou 120 milhões de libras, além de bônus, e os Magpies só devem liberar o negócio quando encontrarem um substituto no mercado.

Benjamin Sesko (Leipzig)

Um possível substituto para Isak no Newcastle é a promessa eslovena Benjamin Sesko. O problema é que o Manchester United também está na corrida pela contratação. O Leipzig já deu sinal verde, de acordo com a imprensa europeia, e cabe ao jogador decidir o futuro clube.

Na última temporada, Sesko participou de 45 jogos pelo Leipzig e marcou 21 gols, além de seis assistências.

Ollie Watkins (Aston Villa)

Quem perder a contratação de Sesko, deve ter o inglês Ollie Watkins como alternativa. O centroavante com passagem pela seleção da Inglaterra tem espaço garantido no Aston Villa, mas segurar um possível investimento financeiro do Newcastle pode ser um problema.

Watkins parece não ter performado tão bem na última temporada, mas os números desmentem. O centroavante participou de 31 gols em 54 jogos, sendo 17 marcados e 14 assistências.

Alejandro Garnacho (Manchester United)

Outra novela da janela europeia é o argentino Alejandro Garnacho, descartado dos planos de Ruben Amorim no Manchester United. O atacante já recebeu propostas de outros países, mas tem a preferência de seguir na Inglaterra. O Chelsea é um dos maiores interessados, mas deve jogar com o tempo para conseguir uma negociação mais vantajosa.

Emiliano ‘Dibu’ Martinez (Aston Villa)

Outro nome fortemente vinculado ao Manchester United é do goleiro argentino Dibu Martínez. O campeão do mundo em 2022 não deve seguir no Aston Villa e os Red Devils não viveram uma temporada muito feliz com Onana, marcado por falhas e fortes críticas da torcida. O United tentou uma negociação por empréstimo, mas o Aston Villa descartou o negócio.

Son Heung-min (Tottenham)

Após quebrar um jejum e ser campeão da Europa League com o Tottenham, o ídolo sul-coreano esta de saída. Son deve trocar os Spurs pelo Los Angeles FC. O time de Londres deu carta branca para o atacante decidir seu futuro e, durante a pré-temporada na Ásia, o ídolo já confirmou que não vai continuar. Basta aguardar a confirmação do destino.

Jack Grealish (Manchester City)

O Manchester City entrou na janela de transferências com a expectativa de vender Grealish, fora dos planos de Guardiola. O ponta inglês, no entanto, ainda não movimentou o mercado como o esperado. Caso o Tottenham perca Son, Jack poderia ser uma reposição a altura (com perfis bem distintos, é verdade). Com o tempo correndo, o City já começa a abrir possibilidade de reintegrar Grealish aos planos da temporada.

Xavi Simons (Leipzig)

Uma das grandes promessas de sua geração, Xavi Simons vai sair do Leipzig. Apesar de ter feito parte da pré-temporada no Brasil, jogando até contra o Santos de Neymar, uma negociação já era certa ao início da janela. O holandês já levantou interesse de Tottenham, Arsenal e Bayern de Munique, mas o provável destino parece ser o Chelsea. O jogador removeu o @ do Leipzig e passou a seguir os Blues nas redes sociais.

Ademola Lookman (Atalanta)

Destaque e peça fundamental da Atalanta nos últimos anos, Ademola Lookman não deve continuar em Bérgamo, em meio ao processo de reconstrução da equipe. O nigeriano despertou interesse de clubes ingleses, mas a tendência é continuar na Itália. A Inter de Milão é a principal interessada e de acordo com a imprensa local, 45 milhões de euros mais bônus devem ser suficientes para encaminhar a transação.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.