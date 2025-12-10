O Milan deve buscar nas próximas semanas conversas para renovar o contrato de Mike Maignan. Mesmo com a prioridade clara de manter o francês, o clube já passou a monitorar alternativas no mercado, e um dos nomes observados é o de Hugo Souza, goleiro do Corinthians.

Grande responsável pela campanha que coloca o Milan no topo da tabela, Maignan voltou a ser decisivo. No entanto, o atual vínculo do goleiro vai até junho de 2026 e, embora sua possível saída já tenha sido tema de debate na última janela de transferências, o clube italiano não deseja liberar a saída.

Caso não haja avanço nas conversas, a diretoria rossonera trabalha com plano alternativo. Segundo informações do jornalista Gianluca Di Marzio, o time italiano acompanha a situação de Hugo. O goleiro brasileiro, de 26 anos, tem histórico de convocação para a seleção brasileira e tem valor estimado de mais de 12 milhões de euros (cerca de 78 milhões de reais).

Apesar do monitoramento, a prioridade absoluta segue sendo a renovação de Maignan. Ainda assim, o Milan se antecipa para não ser surpreendido se o acordo não se concretizar.