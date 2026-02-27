Neste sábado, 28 de fevereiro de 2026, a PreZero Arena, em Sinsheim, será o palco de um confronto decisivo entre realidades opostas na tabela. Pela 24ª rodada do Campeonato Alemão, o anfitrião Hoffenheim recebe o St. Pauli às 11h30 (horário de Brasília). A partida coloca frente a frente a luta pela elite europeia contra o drama da sobrevivência na primeira divisão.

Hoffenheim: consolidação no G4 e sonho europeu

O time da casa vive uma temporada iluminada. Ocupando a 3ª colocação com 46 pontos, o Hoffenheim se estabeleceu como uma das potências da atual edição da Bundesliga. Com um registro de 14 vitórias, 4 empates e apenas 5 derrotas, a equipe entra em campo com o objetivo claro de carimbar seu passaporte para a próxima Liga dos Campeões.

A fase recente é positiva: nos últimos cinco jogos, foram três vitórias, um empate e apenas um revés. Jogando diante de sua torcida, a expectativa é que o time imponha seu ritmo ofensivo para garantir três pontos fundamentais, mantendo a distância segura para os rivais fora da zona de classificação.

St. Pauli: a batalha contra a degola

Do outro lado, o cenário é de tensão absoluta. O St. Pauli ocupa a 16ª posição com 20 pontos, colocação que hoje obrigaria o clube a disputar o playoff de rebaixamento contra o terceiro colocado da segunda divisão. A campanha irregular, com 13 derrotas em 23 jogos, reflete as dificuldades de adaptação à elite.

A equipe de Hamburgo oscila perigosamente, intercalando vitórias e derrotas nas últimas rodadas e vindo de um empate recente. Para surpreender fora de casa contra um dos líderes do campeonato, o St. Pauli precisará de uma atuação defensiva impecável e eficiência nos contra-ataques, sabendo que qualquer ponto somado na PreZero Arena pode ser a diferença entre a permanência e o rebaixamento.

Onde assistir a Hoffenheim x St. Pauli

Para os torcedores que desejam acompanhar o duelo, a partida terá ampla cobertura no Brasil. A transmissão está confirmada via streaming pelos aplicativos OneFootball e Canal GOAT (YouTube). Na televisão fechada e plataformas associadas, a exibição fica por conta da ESPN 3 e do Disney+.