A bola rola neste sábado, 14, na PreZero Arena, em Sinsheim, para um confronto decisivo pela 22ª rodada do Campeonato Alemão. O Hoffenheim recebe o Freiburg às 11h30 (horário de Brasília), em uma partida que movimenta a parte de cima da tabela na temporada 2025/26.

Hoffenheim defende vaga no G-4

O Hoffenheim faz uma campanha surpreendente e sólida, ocupando atualmente a terceira posição na Bundesliga com 42 pontos. Com um registro de 13 vitórias, três empates e cinco derrotas, a equipe se estabeleceu como uma das forças do campeonato. O objetivo principal é se manter na zona de classificação para a UEFA Champions League.

Para este duelo, o time da casa busca recuperação imediata. Na rodada anterior, o Hoffenheim teve sua sequência de vitórias interrompida ao ser derrotado pelo líder Bayern de Munique. Jogando diante de sua torcida, a expectativa é impor um ritmo ofensivo para garantir os três pontos e afastar a aproximação dos rivais diretos.

Freiburg sonha com a Europa League

Já o Freiburg encara a partida como uma oportunidade de ouro para encostar no pelotão de frente. A equipe ocupa a sétima colocação com 30 pontos, somando oito vitórias, seis empates e sete derrotas. O time vive uma batalha direta por vagas na Europa League ou Conference League.

Apesar de oscilar durante a temporada, o Freiburg chega motivado após vencer o Werder Bremen por 1 a 0 em seu último compromisso. O desafio agora é encontrar a regularidade necessária fora de casa para superar um adversário que está no pódio da competição.

Onde assistir ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar todas as emoções deste duelo através da transmissão oficial do OneFootball (aplicativo e streaming).