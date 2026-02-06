Neste sábado (07), a tensão toma conta da Voith-Arena para um confronto decisivo na parte inferior da tabela do Campeonato Alemão. O lanterna Heidenheim recebe o Hamburgo às 11h30 (horário de Brasília), em partida válida pela 21ª rodada da competição. O duelo coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos delicados e precisam pontuar urgentemente para manter as esperanças de permanência na elite.

Heidenheim luta pela sobrevivência

A situação dos donos da casa é dramática e tratada como “vida ou morte”. Ocupando a 18ª e última colocação na tabela, com apenas 13 pontos somados, o Heidenheim vê a distância para a salvação aumentar a cada rodada. A campanha de apenas 3 vitórias, 4 empates e 13 derrotas reflete as dificuldades defensivas e ofensivas da equipe na temporada.

A forma recente não traz otimismo para a torcida: nos últimos cinco jogos, o time não venceu, acumulando três derrotas e dois empates. Jogar em seus domínios é a cartada final para tentar iniciar uma reação histórica, e a pressão por uma vitória é imensa, já que qualquer outro resultado complicaria drasticamente as chances de permanência.

Hamburgo tenta quebrar a sequência de empates

Do outro lado, o Hamburgo chega em uma posição ligeiramente mais confortável, mas longe de estar segura. O time ocupa a 13ª colocação com 19 pontos, seis a mais que seu adversário deste sábado. Apesar da vantagem, o clima é de alerta contra a complacência.

A equipe visitante tem se mostrado difícil de ser batida, mas sofre com a falta de efetividade para fechar os jogos: sua forma recente é marcada por uma sequência de quatro empates e uma derrota nas últimas cinco partidas. Perder para o lanterna seria um desastre, arrastando o clube para a zona de perigo. Por isso, o Hamburgo entra em campo sabendo que uma vitória é fundamental para ganhar tranquilidade na sequência do campeonato.

Onde assistir ao jogo

O confronto promete ser disputado, com o nervosismo típico de uma batalha contra o rebaixamento. Para os torcedores que desejam acompanhar este duelo da Bundesliga, a partida terá transmissão ao vivo através do aplicativo OneFootball e pelos canais do Grupo Globo (SporTV), detentores dos direitos da competição no Brasil.