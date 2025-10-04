Hamburgo x Mainz: onde assistir, horário e escalações pelo Alemão

Equipes se enfrentam em confronto direto na parte de baixo da tabela, separadas por apenas um ponto; partida é crucial na luta contra o rebaixamento

Neste domingo, 5 de outubro, as atenções se voltam para a parte inferior da tabela do Campeonato Alemão. Em um confronto direto pela 6ª rodada, o Hamburgo recebe o Mainz no Volksparkstadion. A bola rola a partir das 12h30 (de Brasília), em um duelo crucial na luta contra o rebaixamento para ambas as equipes.

Luta direta contra o rebaixamento

Separados por apenas um ponto na classificação, o confronto é um clássico “jogo de seis pontos”. O Hamburgo, recém-promovido à elite, ocupa a 13ª posição com 5 pontos (uma vitória, dois empates e duas derrotas) e busca a estabilização na primeira divisão. Vencer em casa contra um rival direto é fundamental para se afastar da zona de perigo.

A situação do Mainz é ainda mais delicada. Na 14ª colocação com 4 pontos (uma vitória, um empate e três derrotas), a equipe precisa de um resultado positivo para ultrapassar o adversário e ganhar um respiro. Além do desafio na Bundesliga, o time visitante concilia a disputa da Conference League, o que adiciona um desgaste extra ao elenco.

Prováveis escalações e desfalques

Ambas as equipes chegam com ausências importantes. O técnico do Hamburgo, Merlin Polzin, não poderá contar com o meio-campista Fábio Vieira, suspenso. Além dele, os defensores Warmed Omari, Jordan Torunarigha e Silvan Hefti estão no departamento médico.

Pelo lado do Mainz, o técnico Bo Henriksen tem um grande problema no gol: o titular Robin Zentner está suspenso. O lateral Anthony Caci também segue fora por lesão. Em contrapartida, o volante Dominik Kohr retorna de suspensão e o meia Jae-Sung Lee deve voltar ao time titular.

Provável escalação do Hamburgo: Daniel Heuer Fernandes; Giorgi Gocholeishvili, Luka Vuskovic, Daniel Elfadli, Miro Muheim; Nicolai Remberg, Ludovit Reis; Jean-Luc Dompé, Ransford-Yeboah Königsdörffer, Rayan Philippe; Yussuf Poulsen (Robert Glatzel).

Provável escalação do Mainz: Lasse Rieß; Danny da Costa, Stefan Bell, Maxim Leitsch (Kacper Potulski), Phillipp Mwene; Dominik Kohr, Nadiem Amiri; Jae-Sung Lee, Paul Nebel; Armindo Sieb, Arnaud Nordin.

Onde assistir Hamburgo x Mainz

A partida pela Bundesliga terá transmissão para o Brasil. Os direitos de transmissão da competição são divididos entre os canais Goat (YouTube) e OneFootball (streaming). A partida também terá transmissão internacional e poderá ser acompanhada por diferentes serviços de streaming.