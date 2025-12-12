Neste sábado (13), o Campeonato Espanhol traz um confronto decisivo pela 16ª rodada da competição. O Getafe recebe o Espanyol no estádio Coliseum Alfonso Pérez, com a bola rolando às 17h (horário de Brasília). A partida coloca frente a frente duas equipes com objetivos distintos na tabela: os visitantes lutam para se consolidar no G-5, enquanto os donos da casa buscam maior regularidade na temporada.

Momento das Equipes

O confronto é crucial para as aspirações de ambos os clubes. O Getafe, comandado por José Bordalás, ocupa a 8ª posição com 20 pontos (6 vitórias, 2 empates e 7 derrotas). Jogando em casa, a equipe precisa reencontrar o caminho das vitórias após a derrota por 2 a 0 para o Villarreal na última rodada, onde a expulsão de Luis Milla foi determinante. A força como mandante será um elemento chave para tentar superar um adversário em boa fase.

Por outro lado, o Espanyol chega com a moral elevada, consolidado na 5ª posição com 27 pontos e sonhando com uma vaga na Liga dos Campeões. A equipe catalã vem de uma vitória importante de 1 a 0 sobre o Rayo Vallecano e tem demonstrado solidez defensiva e eficiência no ataque. Um resultado positivo fora de casa seria fundamental para se firmar na parte de cima da tabela antes da pausa de fim de ano.

Prováveis Escalações e Desfalques

Para o duelo, o técnico José Bordalás terá um desfalque de peso no Getafe: o meio-campista Luis Milla cumpre suspensão após o cartão vermelho direto recebido na última partida. Além dele, o atacante Davinchi segue no departamento médico. Já o Espanyol não poderá contar com o atacante Tyrhys Dolan, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, e o meio-campista Ramón Terrats, baixa por lesão.

Provável escalação do Getafe: Soria; Iglesias, Djené, Alderete, Diego Rico; Nyom, Arambarri, Maksimovic, Greenwood; Borja Mayoral e Latasa.

Provável escalação do Espanyol: Joan García; El Hilali, Sergi Gómez, Cabrera, Oliván; Jofre Carreras, Pol Lozano, Keidi Bare, Puado; Martin Braithwaite e Pere Milla.

Onde assistir Getafe x Espanyol

O duelo promete ser equilibrado, com o Getafe tentando impor o fator casa contra um Espanyol tecnicamente ajustado. Para os torcedores que desejam acompanhar cada lance desta disputa tática, a partida terá transmissão ao vivo pelos canais ESPN e através da plataforma de streaming Disney+.