Geórgia e Armênia em duelo decisivo pela Nations: Onde assistir e análise

O confronto entre Geórgia e Armênia, válido pela UEFA Nations League, está marcado para o dia 23 de março de 2025, às 11h00 (horário de Brasília). A partida será realizada no Boris Paichadze Dinamo Arena, um dos estádios mais emblemáticos da Geórgia. Este jogo promete ser um dos destaques da rodada, atraindo a atenção de torcedores e analistas de futebol.

Publicidade

Com transmissão ao vivo pelo canal Sportv, os fãs poderão acompanhar cada lance deste duelo importante. Ambas as equipes buscam melhorar suas posições na tabela e demonstrar um bom desempenho nesta competição europeia. A seguir, apresentamos uma análise detalhada das campanhas de Geórgia e Armênia até o momento.

Varazdat Haroyan pela Seleção da Armênia – Fonte: Instagram/@armenian_ff

Como está a campanha da Geórgia?

A seleção da Geórgia tem mostrado um desempenho equilibrado na UEFA Nations League. Em sete partidas disputadas, a equipe conquistou três vitórias, um empate e sofreu três derrotas. Com uma média de 1,43 pontos por jogo, a Geórgia busca consolidar sua posição no torneio.

Publicidade

Em termos de gols, a Geórgia marcou 10 vezes e sofreu 6 gols, o que resulta em uma média de 1,43 gols marcados por partida e 0,86 gols sofridos por jogo. O time georgiano vem de uma vitória expressiva sobre a Armênia, com um placar de 3 a 0, o que certamente eleva a moral da equipe para o próximo confronto.

Qual é o desempenho da Armênia?

Por outro lado, a seleção da Armênia tem enfrentado desafios nesta edição da UEFA Nations League. Com duas vitórias, um empate e quatro derrotas em sete jogos, a equipe armênia acumula uma média de 1 ponto por partida. O time busca melhorar seu desempenho e subir na classificação.

Até agora, a Armênia marcou 8 gols e sofreu 12, resultando em uma média de 1,14 gols marcados por jogo e 1,71 gols sofridos. O time precisa ajustar sua defesa para evitar mais derrotas e buscar um resultado positivo contra a Geórgia.

Publicidade

O que esperar do confronto entre Geórgia e Armênia?

O jogo entre Geórgia e Armênia promete ser disputado, com ambas as equipes buscando a vitória para melhorar suas campanhas na UEFA Nations League. A Geórgia, jogando em casa, pode ter uma ligeira vantagem, especialmente após a vitória recente sobre a Armênia. No entanto, a equipe armênia estará determinada a reverter o resultado anterior e mostrar sua força.

Os torcedores podem esperar um jogo intenso, com oportunidades de gol para ambos os lados. A transmissão ao vivo pelo Sportv permitirá que os fãs acompanhem cada detalhe deste confronto emocionante. Será uma oportunidade para ambas as seleções demonstrarem seu potencial e buscarem um resultado positivo na competição.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.