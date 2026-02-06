Neste sábado, 7 de fevereiro de 2026, o Freiburg recebe o Werder Bremen no Europa-Park Stadion, em confronto válido pela 21ª rodada do Campeonato Alemão. A bola rola a partir das 11h30 (horário de Brasília), colocando frente a frente equipes com objetivos distintos na temporada 2025/26.

Freiburg busca regularidade de olho na Europa

Ocupando a 7ª colocação na tabela com 27 pontos, o Freiburg realiza uma campanha de equilíbrio, somando sete vitórias, seis empates e sete derrotas. A equipe da casa tenta encontrar a consistência necessária para brigar por uma vaga nas competições europeias. Nos últimos cinco jogos pela Bundesliga, o time registrou duas vitórias, um empate e duas derrotas, desempenho que o mantém na perseguição ao G6.

Atuando diante de sua torcida, o Freiburg encara o duelo como uma oportunidade crucial para somar três pontos. A vitória é fundamental para pressionar adversários diretos, como o Eintracht Frankfurt, e manter vivo o sonho de alcançar posições mais altas, aproximando-se de clubes como Bayer Leverkusen e RB Leipzig.

Werder Bremen em sinal de alerta

Do outro lado, a situação do Werder Bremen inspira cuidados. O time visitante ocupa a 15ª posição com 19 pontos, perigosamente próximo da zona de rebaixamento. A campanha de apenas quatro vitórias, sete empates e nove derrotas expõe as dificuldades da equipe na temporada. O momento atual é de pressão: nos últimos cinco compromissos, o Bremen não venceu, acumulando três derrotas e dois empates.

Precisando reagir para evitar a degola, o Werder entra em campo ciente de que cada ponto é vital. A equipe está empatada em pontuação com Wolfsburg e Hamburg, o que torna a disputa na parte inferior da tabela acirrada. Pontuar fora de casa, mesmo que seja um empate, pode ser determinante para a moral do elenco e para a matemática da permanência na elite alemã.

Onde assistir a Freiburg x Werder Bremen

Para os torcedores que desejam acompanhar o confronto, a transmissão no Brasil será realizada exclusivamente pelo OneFootball (site e aplicativo).