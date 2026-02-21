Neste domingo, 22, o Freiburg recebe o Borussia MGladbach no Europa-Park Stadion, em confronto válido pela 23ª rodada do Campeonato Alemão. A bola rola às 11h30 (horário de Brasília) colocando frente a frente dois times com ambições distintas: enquanto os mandantes miram a zona de classificação europeia, os visitantes lutam para se afastar da parte baixa da tabela.

Freiburg busca regularidade para sonhar com a Europa

Ocupando a 8ª colocação com 30 pontos, o Freiburg faz uma campanha de oscilações na temporada 2025/26, somando oito vitórias, seis empates e oito derrotas. Apesar da irregularidade recente, a equipe aposta na força de seu estádio — onde venceu seis das dez partidas disputadas — para somar três pontos fundamentais. Uma vitória é crucial para manter vivas as esperanças de alcançar o G6 e garantir vaga em competições continentais na próxima temporada.

Borussia MGladbach tenta encerrar jejum

A situação do Borussia Mönchengladbach inspira cuidados. Na 13ª posição com 22 pontos, o time vive um momento de alerta, sem vencer há cinco rodadas na Bundesliga (três empates e duas derrotas). A equipe precisa reagir urgentemente para evitar que a aproximação da zona de rebaixamento se torne uma ameaça real. O retrospecto recente contra o adversário também é um desafio: o Gladbach não vence o Freiburg há cinco confrontos diretos, o que aumenta a pressão por um resultado positivo fora de casa.

Onde assistir a Freiburg x Borussia MGladbach

Para os torcedores que desejam acompanhar o duelo, a partida terá transmissão ao vivo para o Brasil através do aplicativo e site do OneFootball.