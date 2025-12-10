Nesta quinta-feira, 11 de dezembro, a Groupama Arena, em Budapeste, será palco de um confronto decisivo pela sexta rodada da fase de liga da UEFA Europa League 2025/26. O Ferencváros recebe o Rangers em um duelo que coloca frente a frente duas equipes vivendo realidades completamente distintas na competição continental. A bola rola às 14:45 (horário de Brasília).

Cenários opostos na tabela

A partida em Budapeste tem um peso enorme para as duas equipes, mas por motivos antagônicos. O Ferencváros entra em campo embalado por uma campanha sólida e surpreendente. Ocupando a 6ª colocação na tabela geral com 11 pontos, o time húngaro ostenta a marca de ainda não ter sido derrotado nesta edição do torneio. Uma vitória garante a equipe entre os oito primeiros, assegurando vaga direta nas oitavas de final e evitando a fase de playoffs.

Para o Rangers, o cenário é de tudo ou nada. O tradicional clube escocês amarga a 33ª posição, somando apenas um ponto em cinco jogos disputados. Sem nenhuma vitória até o momento, o time viaja para a Hungria precisando desesperadamente de um triunfo para manter vivas as remotas esperanças de avançar aos playoffs, transformando este jogo em uma verdadeira batalha pela sobrevivência.

Prováveis escalações e desfalques

O Ferencváros, comandado por Robbie Keane, deve ir a campo com força máxima, aproveitando o bom momento de seus principais jogadores. O artilheiro Barnabás Varga é a grande esperança de gols. A equipe húngara tem poucas preocupações com lesões, o que permite ao treinador escalar o que tem de melhor.

Provável escalação do Ferencváros: Dibusz; Botka, Cissé, Szalai, Raemaekers; Maiga, Abu Fani; Zachariassen, Keita, Levi; Varga.

Já o Rangers, do técnico Danny Röhl, sofre com ausências importantes. O meio-campista Mohamed Diomande está suspenso após expulsão na rodada anterior, enquanto o zagueiro John Souttar e o atacante Rabbi Matondo estão entregues ao departamento médico. Essas baixas forçam o técnico a improvisar e podem comprometer a estrutura da equipe em um momento crítico.

Provável escalação do Rangers: Butland; Tavernier, Cornelius, Djiga, Yilmaz; Barron, Raskin; Aasgaard, Bajrami, Gassama; Miovski.

Onde assistir e detalhes da partida

O confronto coloca à prova a consistência defensiva dos húngaros contra a necessidade urgente de pontuar dos escoceses. Internacionalmente, a partida conta com transmissão de canais como TNT Sports 4 (Reino Unido) e Paramount+ (EUA), refletindo o interesse global no desfecho desta fase da Liga Europa.