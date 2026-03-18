O FC Midtjylland recebe o Nottingham Forest nesta quinta-feira, 19, às 14h45 (de Brasília), em duelo válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Uefa Europa League. A partida decisiva será disputada na MCH Arena, em Herning, na Dinamarca.

Onde assistir a FC Midtjylland x Nottingham Forest

Os torcedores poderão acompanhar o confronto ao vivo no Brasil através de diversas plataformas. A transmissão será realizada pela CazéTV (no YouTube e Amazon Prime Video), além dos serviços de streaming Disney+ e discovery+.

O momento do FC Midtjylland

Atuando diante de sua torcida, o time dinamarquês chega com moral elevada. Dono de uma campanha sólida na fase de liga, o Midtjylland encerrou sua participação classificatória na 3ª colocação geral, somando expressivos 19 pontos (seis vitórias, um empate e apenas uma derrota). Além do sucesso continental, a equipe disputa acirradamente o título do campeonato dinamarquês (Superligaen), buscando usar a força de seu mando de campo para alcançar as quartas de final, o que representaria um marco histórico para o projeto esportivo do clube.

A força do Nottingham Forest

Do outro lado, o tradicional clube inglês viaja à Dinamarca com o objetivo de impor o peso de sua camisa. O Nottingham Forest avançou para o mata-mata após terminar a fase inicial na 13ª posição, com 14 pontos (quatro vitórias, dois empates e duas derrotas). O torneio europeu marca o retorno do clube às competições da UEFA após quase três décadas, servindo como um palco para reviver glórias do passado, enquanto a equipe tenta equilibrar o desafio continental com a dura disputa da Premier League.

Expectativa para o confronto

Sendo um embate de oitavas de final, a margem para erro é mínima. O Midtjylland tenta provar que sua excelente pontuação não foi obra do acaso e aposta na consistência tática para surpreender. Já o Forest quer mostrar a intensidade característica do futebol inglês no cenário europeu. Longe de seus domínios, os britânicos precisarão de inteligência para neutralizar o ímpeto dos donos da casa e garantir a sonhada vaga na próxima fase da competição.